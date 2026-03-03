PiS podjął decyzję i przekaże ją już w tym tygodniu! Przedstawią kandydata na premiera

Niedawno Jarosław Kaczyński zapowiedział, że już w marcu Polacy poznają kandydata PiS na premiera. Prezes Prawa i Sprawiedliwość przyznał, że decyzja w tej sprawie już jest, on sam ją podjął, ale chciał to skonsultować jeszcze z innymi politykami ze swojego ugrupowania: - Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem, członków naszej formacji - mówił pod koniec lutego w rozmowie z Radiem Maryja. Jak podkreślił wówczas kandydat PiS na premiera musi pozwolić na to, by wygrać wybory.

7 marca w Krakowie PiS przedstawi kandydata na premiera

I faktycznie, tak jak zapowiadał lider PiS, tak też się stanie, bo już w sobotę 7 marca 2026 w hali "Sokół" w Krakowie ma zostać zaprezentowany kandydat PiS, na urząd szefa rządu, w kolejnych wyborach parlamentarnych. Potwierdził to rzecznik partii, Rafał Bochenek, który w poniedziałek (2 marca) gościł w telewizji Republika. Pytany o to, czy taka decyzja nie jest przedwczesna, rzecznik ocenił, że PiS od dłuższego czasu: - (...) bardzo mocno przygotowuje się do wyborów parlamentarnych. I dodał, że partia chce mieć program, konkretne zobowiązania, z których później ma zamiar się wywiązywać.

W sobotę, 7 marca, w Krakowie w hali „Sokół” zaplanowana jest konwencja PiS. Miejsce nie jest przypadkowe, bo to właśnie tam doszło do prezentacji kandydatów na prezydenta, Andrzeja Dudy i ostatnio Karola Nawrockiego. Z informacji PAP wynika, że sobotnie wydarzenie może być „krótką konwencją”, podczas której zostanie ogłoszony kandydat PiS na premiera, a następnie odbędzie się jego wystąpienie.

Kto ma szansę zostać kandydatem PiS na premiera?

Już od dłuższego czasu pojawiają się w przestrzeni publicznej nazwiska potencjalnych osób, które mają być brane pod uwagę jako kandydaci na premiera. Według doniesień medialnych na liście mieli pojawić się m.in. Anna Krupka czy Przemysław Czarnek, ale też młodzi samorządowcy, jak choćby prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, prezydent Otwocka Jarosław Margielski czy prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Co na to wyborcy PiS? Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster, wyborcy Prawa i Sprawiedliwość najchętniej w roli przyszłego premiera z PiS widzieliby Mateusza Morawieckiego, który już piastował ten urząd.

11

Sonda Kto byłby najlepszym kandydatem PIS na premiera? Mateusz Morawiecki Przemysław Czarnek Tobiasz Bocheński Anna Krupka Ktoś inny