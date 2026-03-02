Co z Polakami na Bliskim Wschodzie? Ekspert: "Ci, którzy polecieli mimo ostrzeżeń, muszą martwić się sami"

gfs

Co z wycieczkami na Bliski Wschód m.in. do Dubaju?

Ekspert Marek Kamieński dzieli podróżnych na dwie grupy. Ci, którzy wybrali biura podróży, mogą spać względnie spokojnie – to organizator odpowiada za ich transfery, hotele i bezpieczny powrót. W gorszej sytuacji są osoby, które same organizowały swoje wycieczki.

- Druga grupa klientów to są klienci indywidualni, którzy sami kupili wyjazdy wakacyjne w tamten rejon i niestety muszą się martwić sami. Tutaj nie można liczyć na pomoc z zewnątrz, na pomoc na dzień dzisiejszy MSZ-u czy kogokolwiek innego - powiedział w rozmowie z Eską.

W przypadku osób podróżujących na własną rękę jedyną deską ratunku jest linia lotnicza, która ma obowiązek przebukowania biletu, ale na tym pomoc zazwyczaj się kończy. Nikt nie zagwarantuje im darmowego transportu do kraju, jeśli nie zadbali o to wcześniej.

A co jeśli mamy wykupioną wycieczkę np. na okres wakacyjny?

- Oczywiście sytuacja dynamicznie się rozwija, zmienia się z godziny na godzinę. Czekamy na informacje od biur podróży, bo mówimy tylko o klientach, którzy mają wykupione wycieczki w ramach biur podróży. Biura podróży na bieżąco są ze wszystkimi konsulatami na miejscu, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ze swoimi przedstawicielami – tak zwanymi rezydentami i pilotami na miejscu. Jeśli mówimy o sytuacjach odwoływania imprez, to biura podróży na dzisiaj odwołały wszystkie imprezy, które leciały w tamtym kierunku - powiedział Kamieński.

Jak dodał, biura podróży kontaktują się z klientami z propozycją zmiany kierunku, lub anulowania wyjazdu ze zwrotem pieniędzy.

Niektórzy polecieli mimo ostrzeżeń MSZ!

Kamieński przyznaje, że istnieje zjawisko tzw. turystyki wojennej. Niektórzy Polacy liczą na to, że "z powodu rakiet luksusowy Dubaj stanieje". Ekspert podkreśla, że "to igranie z ogniem". Przypomniał, że szef polskiej dyplomacji i wicepremier Radosław Sikorski i premier Donald Tusk już dwa tygodnie temu apelowali, by nie wyjeżdżać na Bliski Wschód.

- Ci, którzy mimo wszystko polecieli w ten rejon, niestety muszą się martwić sami, płacić sami, bo nikt ich do Polski za darmo nie przywiezie – kwituje Kamieński w rozmowie z Eską.

Dla tych, którzy już są na miejscu, najważniejszym krokiem jest rejestracja w systemie Odyseusz. To dzięki niemu polskie służby wiedzą, kto i gdzie przebywa, co jest kluczowe w razie konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Sytuacja jest o tyle groźna, że konflikt może zamienić się w długotrwałe działania wojenne, a wtedy ucieczka do kraju będzie jeszcze trudniejsza. Ekspert podkreśla, że o ile klienci biur podróży są na listach organizatorów, o tyle turyści indywidualni muszą wpisać się do systemu sami.

Konflikt na Bliskim Wschodzie to katastrofa dla turystyki, nawet w Polsce

Największe straty odnotowuje obecnie Dubaj, nazywany przez eksperta „betonowym rajem”. Choć Iran nigdy nie był popularnym kierunkiem wakacyjnym, to cały region Zatoki Perskiej traci.

Konflikt uderza rykoszetem również w polską gospodarkę. Okazuje się, że w ostatnich latach turyści z krajów arabskich pokochali Polskę, uciekając przed 50-stopniowymi upałami do przyjemnych 30 stopni w Zakopanem czy Szczyrku.

- To jest dla turystyki bardzo duży cios, cios dla kwaterodawców, na przykład w Zakopanem – zauważa Kamieński, przypominając, że dotychczas na lotnisku w Krakowie niemal codziennie lądowały pełne, 300-osobowe samoloty z tamtego kierunku. Teraz ten ruch niemal zamarł.

