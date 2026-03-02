Trump nagle wspomniał o Nawrockim. "Będzie wspaniałym prezydentem"

Donald Trump uhonorował pośmiertnie sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru za uratowanie polskiego żołnierza w Afganistanie.

Trump wyraził swoje poparcie dla prezydenta RP, Andrzeja Nawrockiego, nazywając go "fantastycznym mężczyzną".

Podczas ceremonii wystąpił polski oficer Karol Cierpica, który zawdzięcza życie Ollisowi.

Minister Kosiniak-Kamysz zwrócił się do prezydenta Nawrockiego o nadanie Ollisowi Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RP.

Donald Trump odznacza amerykańskiego bohatera. Nagle wspomniał o Nawrockim

W poniedziałkowej ceremonii w Białym Domu, prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. 24-letni żołnierz zginął w 2013 roku w Afganistanie, ratując życie polskiemu żołnierzowi. Trump, podczas uroczystości, podkreślił silne więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

W trakcie swojego wystąpienia, Trump niespodziewanie wspomniał o przedstawicielach prezydenta RP, w tym o szefie Biura Polityki Międzynarodowej Marcinie Przydaczu, a następnie skierował kilka słów bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego.

- Poparłem go, a on wygrał. Wygrał i stało się największą historią w Europie. Będzie wspaniałym prezydentem. Już nim jest - powiedział Trump.

Trump wspomniał również o obecności wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, podkreślając znaczenie więzi polsko-amerykańskiej.

- Łączy nas wspaniała więź. Mamy świetne relacje z waszym krajem" - zapewnił prezydent USA.

Sierżant Michael Ollis zginął ratując polskiego żołnierza w Afganistanie. Został pośmiertnie oznaczony

Donald Trump opowiedział dramatyczną historię ataku talibów na bazę w prowincji Ghazni, gdzie Michael Ollis i polski oficer Karol Cierpica wspólnie poprowadzili kontratak.

- W pewnym momencie odłamki rozerwały nogi polskiego żołnierza, uniemożliwiając mu chodzenie (...), terrorysta pojawił się zza rogu w kamizelce samobójczej, w pełni uzbrojony (...), bez wahania Michael uniósł broń i wcisnął się między bojownika a mężczyznę, którego właśnie spotkał, osłaniając go własnym ciałem. Wiedział, że to się stanie. Osłaniał go własnym ciałem - mówił Trump.

Poświęcenie Ollisa pozwoliło uratować życie polskiemu żołnierzowi, stając się symbolem bezinteresownej pomocy i braterstwa broni.

Podczas ceremonii głos zabrał również zaproszony przez prezydenta USA Karol Cierpica, który nie krył wdzięczności dla Ollisa i jego rodziny. Nazwał ich swoją drugą rodziną, podkreślając, że żołnierz to ktoś, kim jest się na zawsze.

- Moim zobowiązaniem i moim największym darem jest pielęgnowanie pamięci o prawdzie odwagi i heroizmie, którego byłem świadkiem - mówił Cierpica.

Cierpica, w dowód wdzięczności, nazwał swojego syna imieniem Ollisa - Michael.

Oprócz Ollisa, podczas poniedziałkowej ceremonii uhonorowani zostali również starszy sierżant Roderick Edmonds i sierżant sztabowy Terry Richardson, którzy wykazali się bohaterstwem podczas II wojny światowej i wojny w Wietnamie.

Ollis może zostać odznaczony także w Polsce

Minister Kosiniak-Kamysz poinformował, że zwrócił się do prezydenta Nawrockiego o nadanie Ollisowi Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RP.

Rodzice Ollisa, Linda i Bob Ollisowie, wyrazili wzruszenie zarówno amerykańskimi, jak i polskimi honorami dla swojego syna.

- Jesteśmy tak zaszczyceni. Kochamy Polaków. Naprawdę wzięli nas pod swoje skrzydła, a Michaela przyjęli niemal jak swojego patrona. Czujemy się jak członek rodziny – powiedziała Linda Ollis.

