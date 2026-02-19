Kaczyński podjął kluczową decyzję! Znalazł kandydata PiS na premiera

Jarosław Kaczyński już myśli o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Ma plan na wygraną przez Prawo i Sprawiedliwość, a co więcej, znalazł odpowiedniego kandydata na premiera. O wszystkim opowiedział w czasie audycji na antenie Radia Maryja: - Nasz kandydat na premiera musi pozwolić wygrać nam wybory - przyznał wprost szef PiS.

Jarosław Kaczyński znany jest z tego, że patrzy daleko w przyszłość. Ostatnio w czasie konferencji prasowej stanowczo zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość działa i to bardzo aktywnie. Zapowiedział, że partia chce mówić o swoim programie, dlatego niebawem rozpocznie się cykl spotkań z Polakami. Odniósł się też do pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy na temat tego, że PiS mogłoby dogadać się w przyszłości z Konfederacją Grzegorza Brauna. Jednak zdaniem Kaczyńskiego jest to niemożliwe, ponieważ jego zdaniem potencjalna współpraca PiS z Konfederacją Korony Polskiej byłaby „kompromitująca i całkowicie dysfunkcjonalna”.

Prezes PiS już szykuje partię na przyszłoroczne wybory parlamentarne 

Prezes Kaczyński znów podjął temat najbliższych wyborów parlamentarnych, gdy gościł w czwartek (19 lutego) na antenie Radia Maryja. Prezes PiS nakreślił sytuację partii w kontekście przyszłorocznych wyborów: - Prawo i Sprawiedliwość działa dziś w sytuacji szczególnej. W okresie przedwyborczym potrzebna jest zwiększona dyscyplina. Spory są czymś normalnym, ale interes partii i państwa musi być ważniejszy niż ambicje - zaznaczył Kaczyński.

Polityk podał też pewne konkrety związane z wyborami i zaznaczył, że już niebawem przedstawione zostanie nazwisko kandydata PiS na premiera. Prezes Prawa i Sprawiedliwość przyznał, że decyzja w tej sprawie już jest, podjął ją, ale chce to skonsultować jeszcze z innymi politykami ze swojego ugrupowania: - Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem, członków naszej formacji. Zapowiedział, że Polacy poznają nazwisko tego kandydata już w marcu. 

Kaczyński już wie, jaki musi być kandydat PiS na premiera 2027

Jarosław Kaczyński nakreślił także profil kandydata na prezydenta i wskazał, jakimi głównie cechami powinien się on charakteryzować: - Nasz kandydat na premiera musi pozwolić wygrać nam wybory. Musi być lokomotywą wyborczą. Zasługi są ważne, ale dziś najważniejsze jest zwycięstwo i zjednoczenie elektoratu patriotycznego.

Prezes PiS zabrał także głos na temat programu wyborczego, który PiS szykuje na najbliższe wybory. Kaczyński jest przekonany, że program ten musi być realny, a Prawo i Sprawiedliwość nie obieca rzeczy, o których samo wie, że są niewykonalne: 

Program Prawa i Sprawiedliwości nie powstaje w gabinetach. Powstaje podczas spotkań z Polakami w całym kraju. Program musi być realny. Nie obiecamy rzeczy, o których sami wiemy, że są niewykonalne. Demokracja nie może opierać się na oszustwie wyborczym. To nie jest zwykły program wyborczy. Stawką jest przyszłość Polski jako państwa suwerennego i bezpiecznego. Dlatego wszystko musi być przemyślane - podsumował.

