Kaczyński szykuje rzeź w PiS? Znamy kulisy

- Nie będzie świętych krów. Może na nią trafić nawet ktoś kiedyś naprawdę zasłużony dla partii. Doszliśmy do ściany, prezes chce też pokazać, że wciąż to on jest najważniejszy. Każda kolejna publiczna kłótnia pokazująca konflikt w PiS zabija nas w sondażach – mówi nam nieoficjalnie jeden z bliskich współpracowników prezesa.

Z naszych informacji wynika, że Kaczyński konsultuje potencjalne nazwiska z dwoma zaufanymi politykami: Mariuszem Błaszczakiem i Joachimem Brudzińskim. Chodzi o krótką na razie listę osób, które zdaniem kierownictwa, ignorują partyjną dyscyplinę, podsycają wewnętrzne spory, a co za tym idzie osłabiają wizerunek partii.

Po wyjściu ze szpitala, Jarosław Kaczyński ogłosił wprost, że każdy polityk PiS, który zabierze głos w „szkodliwej dyskusji” musi liczyć się z zawieszeniem w prawach członka. I to niezależnie od pozycji i zasług. Podkreślił, że taka kara w oczywisty sposób wpłynie na polityczną przyszłość ukaranego.

Dworczyk, Kurski i Kaleta na dywaniku prezesa

Według naszych informacji na liście są już pierwsze nazwiska. To Michał Dworczyk, który dostał już raz ostrzeżenie i upomnienie, ale i tak zabrał głos publicznie. Fakt, że Dworczyk jest na celowniku, widać też patrząc na listę gości, jacy mają pojawić się na panelu w Stalowej Woli. Byłego szefa KPRM tam nie ma. Drugi to Jacek Kurski, od dawna jego zachowania budzą kontrowersje. Kolejny polityk to Sebastian Kaleta, ale on naraził się władzom partii stylem w jaki zaatakował Ryszarda Terleckiego.

- Nie takim tonem, nie takim językiem do starszego człowieka – mówią działacze PiS. Sam Terlecki, którego pozycja w partii nie jest najmocniejsza, również może być zagrożony wpisaniem na listę, choć w tym przypadku może liczyć na większą pobłażliwość prezesa.

Władze partii zastanawiają się, czy nie ukrócić aktywności Dariusza Mateckiego, ale ten i tak określany jest jako „kometa lecąca własnym torem”.

Ograniczona aktywność Morawieckiego

Aktywność ograniczył były premier Mateusz Morawicki, ale w zamian posłowie z nim kojarzeni nie odstawiają nogi. Przykład to Olga Semeniuk-Patkowska, która w niedawnej wypowiedzi w Polskim Radiu 24 powiedziała, że nie widzi innego kandydata z PiS na premiera niż sam Morawiecki. Aktywności wszystkich działaczy będę omawiane jeszcze tym tygodniu na Prezydium Komitetu Politycznego.

Zawieszenie w prawach członka PiS może trwać od 3 miesięcy i w praktyce oznacza polityczne zamrożenie: brak wystąpień, brak udziału w pracach klubu, ale też sygnał do struktur w terenie, że dana osoba jest na czarnej liście. W partii zapadła już podobno decyzja, że należy brutalnie uporządkować szeregi, nawet kosztem utraty kilku znanych nazwisk. - Prezes musi pokazać kto rządzi i nie będzie sentymentów – mówi nam jeden z jego współpracowników.

