Polska 2050 dołączy do Lewicy?! Tomasz Trela zabrał głos

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-17 22:28

Nie cichną spekulacje dotyczące przyszłości Polski 2050, zwłaszcza w kontekście ostatnich odejść z ugrupowania. Tomasz Trela z Lewicy otwarcie przyznaje, że choć oficjalnych rozmów brak, to kuluarowe dyskusje o ewentualnym przejściu polityków Polski 2050 do Lewicy są żywe. Tymczasem Konfederacja, ustami Michała Wawera, zdaje się być mniej otwarta na przyjęcie członków rozpadającej się formacji.

Polska 2050

i

Autor: MAREK ZIELINSKI / SUPER EXPRESS
  • Polska 2050 przeżywa kryzys w związku z odejściem prominentnych członków, co wywołuje spekulacje na temat przyszłości partii.
  • Lewica nie wyklucza przyjęcia polityków z Polski 2050, ale nie zamierza aktywnie ich zapraszać, ze względu na stabilność własnego klubu parlamentarnego. Oficjalnych rozmów na ten temat jeszcze nie ma.
  • Konfederacja nie widzi w politykach Polski 2050 naturalnych sojuszników ze względu na odmienne poglądy. Michał Wawer z Konfederacji nie wyklucza natomiast koalicji z Grzegorzem Braunem, deklarując większe zaufanie do niego niż do Jarosława Kaczyńskiego.

Ostatnie tygodnie przyniosły serię odejść z Polski 2050, co świadczy o narastających napięciach i sporach frakcyjnych wewnątrz ugrupowania. Z członkostwa w partii zrezygnowali m.in. europoseł i były lider Michał Kobosko, była wiceministra spraw zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef oraz posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Te wydarzenia wywołały falę spekulacji na temat przyszłości partii i jej członków.

Tomasz Trela z Lewicy, zapytany o możliwość przyjęcia polityków Polski 2050, stwierdził, że "oficjalnych rozmów nie ma, ale w kuluarach dużo się mówi". Podkreślił, że ewentualne dyskusje rozpoczną się, jeśli "klub parlamentarny rozpadnie się". 

Nie zamykamy przed nikim drzwi, ale też nie ma jakiegoś optymizmu, żeby one były na oścież otwarte i nie będziemy też nikogo zapraszać. Tym bardziej że mamy stabilny klub parlamentarny, stabilną reprezentację w rządzie - powiedział Tomasz Trela w "Kropce nad i".

Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski opuścił Polskę 2050! Podał powód

Michał Wawer z Konfederacji, pytany o ewentualne przejścia z Polski 2050, odpowiedział, że "nic mu o tym nie wiadomo". Zaznaczył, że choć ceni wielu ludzi z Polski 2050, to ich poglądy "są po prostu inne niż Konfederacji". To sugeruje, że Konfederacja nie widzi w politykach Polski 2050 naturalnych sojuszników, co odróżnia ją od bardziej otwartej postawy Lewicy.

Konfederacja a koalicje

Wawer poruszył również temat potencjalnych koalicji Konfederacji. W odniesieniu do Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że "niczego nie wykluczamy", ale zwrócił uwagę na niechęć Jarosława Kaczyńskiego do Konfederacji.

Niczego nie wykluczamy. Zastanawiamy się, czy sam Jarosław Kaczyński tego nie wyklucza, bo przecież miał w przeszłości wypowiedzi [...], żeby wyborcy się nie martwili, że on z Konfederacją nigdy nie wejdzie w koalicję - stwierdził polityk. - Wszyscy wiemy, jak wyglądał los koalicjantów Jarosława Kaczyńskiego w przeszłości. Tak samo zresztą, jak w tej chwili wygląda los koalicjantów Donalda Tuska. Obaj ci panowie mają historię łamania umów koalicyjnych, niszczenia mniejszościowych koalicjantów i tu naprawdę żadnego wielkiego entuzjazmu nie ma - dodał.

Co ciekawe, Wawer nie wykluczył koalicji z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, mimo wcześniejszych różnic światopoglądowych i kontrowersyjnych wypowiedzi Brauna. Stwierdził, że "do Grzegorza Brauna, w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego, miałbym zaufanie, że będzie dotrzymywał umowy koalicyjnej". Ta deklaracja pokazuje pragmatyczne podejście Konfederacji do potencjalnych sojuszników, nawet pomimo fundamentalnych różnic ideologicznych.

W naszej galerii zobaczysz Tomasza Trelę z żoną:

Tomasz Trela i jego żona Dominika
Galeria zdjęć 20
Sonda
Czy twoim zdaniem Polska 2050 przetrwa czy się rozpadnie?
Gen. Bieniek: Rosjanie mają więcej żołnierzy i nie szanują życia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA 2050
TOMASZ TRELA