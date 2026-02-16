Kaczyński pierwszy raz publicznie pokazał się po chorobie! Piorunujące uderzenie w Brauna

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-02-16 13:59

Jarosław Kaczyński w końcu wrócił po chorobie do pracy na pełnych obrotach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ostatnio musiał nieco zwolnić, najpierw trafił do szpitala, a potem przez kilka dni przebywał w domu, by dojść do pełni sił. Teraz w czasie konferencji prasowej przekazał, jakie są główne kierunki działania PiS.

Jarosław Kaczyński

i

Autor: Art Service Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński zaczął swoje pierwsze publiczne wystąpienie po chorobie od mocnego podkreślenie tego, co dzieje się w partii. Stanowczo zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość działa i to bardzo aktywnie. Zapowiedział, że PiS chce mówić o swoim programie, dlatego niebawem rozpocznie się cykl spotkań z Polakami, objazd po kraju i odwiedziny nawet najmniejszych miejscowości.

- Apeluję do wszystkich mediów, którym zależy na Polsce - mówcie prawdę. Prawo i Sprawiedliwość nie zajmuje się sobą. Odwiedziliśmy już niemal wszystkie powiaty. Za chwilę ruszamy do wszystkich gmin. Co dwa tygodnie przedstawiamy elementy programu. Niedługo zaczynamy rozmowy z młodzieżą akademicką. Przygotowujemy się do decydującej bitwy o przyszłość Polski. Incydenty to margines. Realna praca o przyszłość niepodległej Polski to nasza codzienność - komentował prezes Kaczyński. 

Po czym przeszedł do... mocnego uderzenie w partię Grzegorza Brauna! Nie szczędził mocnych słów pod adresem tego środowiska: 

Mowy nie ma o żadnych sojuszach z partią Brauna. To jest partia z jednej strony całkowicie niepoważna,  tam są "jaszczury" i inne osoby, bo nie wiem czy to osoba czy "jaszczur". Ludzie związani z Rosją, ludzie, którzy... z równowagą psychiczną mają kłopot, ludzie których w polskim życiu publicznym nie powinno być! Chodzi o to, by w Polsce powstał rząd niepodległościowy, ale i bardzo sprawy, który w piekielnie trudnej sytuacji, w którą wpędził nas obecny rząd, dał radę. Do tego są potrzebni ludzie odpowiedzialni, nie sprowadzają wszystkiego do poziomu burleski dla niezbyt wymagającej publiczności. 

Śmiszek: przeciw SAFE może być tylko zdrajca albo głupiec! | Express Biedrzyckiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI