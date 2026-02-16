Donald Tusk ostry jak brzytwa! "Każdego można sprzedać"

Premier Tusk krytykuje "politykę transakcyjną" i "koncert mocarstw", ostrzegając, że w takiej filozofii "każdego można sprzedać".

Tusk wygłosił laudację na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa na cześć Ukrainy, doceniając jej "odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację" w obronie wolności Europy.

Tusk podkreślił, że opór Ukrainy wobec rosyjskiej agresji jest kluczowym testem moralnym dla Europy, a zjednoczony Zachód jest "najlepszym dziełem politycznym w historii ludzkości".

Donald Tusk użył mocnych słów w poście, który opublikował po swoim wystąpieniu w Monachium. Oryginalnie został opublikowany w języku angielskim.

- Ci, którzy uważają, że wszystko można kupić, powinni też pamiętać, że w tej filozofii każdego można sprzedać - napisał.

Słowa te są bezpośrednim nawiązaniem do jego przemówienia z soboty, 17 lutego, wygłoszonego podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Premier odniósł się do powtarzających się opinii, że nadszedł czas na politykę opartą na transakcjach i porozumieniach między mocarstwami.

Podczas konferencji w Monachium wręczono Nagrodę im. Ewalda von Kleista narodowi ukraińskiemu, doceniając "odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy". Donald Tusk wygłosił laudację, w której zdecydowanie odrzucił tezy o upadku Europy czy przestarzałości NATO, nazywając je "bzdurami".

W swoim przemówieniu Tusk podkreślił, że opór Ukrainy wobec rosyjskiej agresji jest kluczowym testem moralnym dla Europy i całego Zachodu.

- Słyszę opinie, że Europa stoi na krawędzi rozpadu, że NATO jest przestarzałe, że nadszedł czas na politykę transakcyjną i koncert wielkich mocarstw. Bzdura. Ci, którzy uważają, że wszystko można kupić, powinni pamiętać, że zgodnie z tą filozofią, każdego można sprzedać – powiedział premier.

W trakcie uroczystości, gdy prezydent Wołodymyr Zełenski odbierał nagrodę, Tusk stwierdził, że żadne formalne wyróżnienie nie jest w stanie w pełni oddać skali poświęcenia Ukrainy.

- Nie ma wystarczająco dobrej nagrody. Nawet Nagroda Nobla by nie wystarczyła - mówił szef polskiego rządu, dodając, że Europa powinna być wdzięczna Ukrainie.

Premier podkreślił, że naród ukraiński zasługuje na najwyższy szacunek ze strony całego wolnego świata, wszystkich ludzi dobrej woli oraz każdego, kto potrafi odróżnić dobro od zła i dla kogo moralność, przyzwoitość i godność nie są jedynie reliktami przeszłości.

Donald Tusk stanowczo odrzucił również sugestie, że wojna na Ukrainie była możliwa do uniknięcia lub sprowokowana przez Zachód.

- Wojna nie była wyborem Ukrainy ani prezydenta Zełenskiego. Ich wyborem była obrona – zaznaczył.

