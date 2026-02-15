Donald Tusk do Karola Nawrockiego: „Wara od moich wnuczek”. Ostre spięcie. O co poszło?

2026-02-15 16:09

Narasta spór Tusk-Nawrocki. Nowy konflikt prezydenta z premierem wybuchł po słowach Karola Nawrockiego o podróżach i wnuczkach Donalda Tuska. Premier odpowiedział ostro w mediach społecznościowych: „od moich wnuczek wara”.

  • Prezydent Nawrocki skrytykował premiera Tuska za jego wypowiedzi dotyczące ewentualnego udziału Polski w Radzie Pokoju i jego podróży zagranicznych, twierdząc, że premier nie ma prawa mu dyktować, gdzie ma podróżować.
  • Nawrocki ocenił, że rząd zachowuje się "jak Piłat" w sprawie Rady Pokoju, publicznie odmawiając inicjowania wejścia Polski, jednocześnie nie podejmując konkretnej uchwały.
  • Prezydent podkreślił, że decyzja o jego udziale w inauguracji Rady Pokoju w Waszyngtonie jeszcze nie zapadła, choć trwają rozmowy z administracją USA.
  • Premier Tusk zareagował na słowa Nawrockiego wpisem w mediach społecznościowych.

Ostra reakcja Tuska. Skąd wziął się nowe spięcie na szczytach władzy?

Niedzielna (15 lutego) przyniósła niespodziewane zaostrzenie tonu w relacjach między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera. Wszystko wydarzyło się po wywiadzie, jakiego udzielił prezydent Karol Nawrocki.

W programie „Śniadanie Rymanowskiego” prezydent odniósł się do kwestii ewentualnego wyjazdu na inaugurację Rady Pokoju w Waszyngtonie. – Dobrze byłoby mieć w Radzie Pokoju głos całego regionu. Tutaj jak Piłat zachowuje się pan premier i rząd, mówiąc publicznie z jednej strony, że rząd nie zainicjuje wejścia Polski do Rady Pokoju, a z drugiej strony nie podejmuje uchwały - ocenił Karol Nawrocki. Wyraźnie oburzyły go słowa Tuska, który stwierdził, że daje prezydentowi „wolną rękę” w kwestii wyjazdu.

– Pan premier nie będzie mówił, gdzie ja mam latać. [...] Pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. No premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć gdzie chcę – podkreślił Karol Nawrocki.

Donald Tusk nie pozostał dłużny. W ostrych słowach odpowiedział Nawrockiemu. – Panie Prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara – napisał kilka godzin później premier na platformie X.

Ten publiczny spór Tusk-Nawrocki to kolejny przejaw głębokiego konfliktu prezydenta z premierem w kluczowych sprawach państwowych. Chociaż bezpośrednim zapalnikiem okazała się wypowiedź dotycząca rodziny szefa rządu, to prawdziwe źródło napięcia leży gdzie indziej – w braku jednolitego stanowiska Polski w ważnej sprawie międzynarodowej.

