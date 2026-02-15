Sikorski ostro o USA w Monachium. "Ja nie mam portretu Putina w moim domu"

Radosław Sikorski na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium krytykuje USA za próby narzucania Europie swoich wartości, w tym odmiennej koncepcji wolności słowa, którą w Polsce i Europie wiąże się z odpowiedzialnością i zakazem promowania totalitaryzmów.

Sikorski: "USA próbują narzucić nam swoje wartości"

Relacje Europy i Stanów Zjednoczonych znalazły się pod lupą podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. W dyskusji o stanie więzi transatlantyckich głos zabrał szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski. Choć przyznał, że Zachód jako wspólnota wciąż istnieje, to bez ogródek wskazał na rosnące napięcia i fundamentalne różnice, które dzielą obie strony Atlantyku.

Głównym problemem, według polskiego ministra, jest próba narzucania Europie amerykańskiej wizji świata. Wystąpienie Radosława Sikorskiego w Monachium skupiło się na fundamentalnych różnicach, na przykład w podejściu do wolności słowa. W Stanach Zjednoczonych jest ona niemal nieograniczona. W Europie, z uwagi na bolesne doświadczenia historyczne, wygląda to zupełnie inaczej.

– W Europie, z ważnych powodów historycznych, na przykład w Polsce, opowiadanie się za faszyzmem i komunizmem jest zabronione z bardzo ważnych powodów historycznych. Wierzymy w wolność słowa z odpowiedzialnością. A to, co wydarzyło się tutaj rok temu, polegało na tym, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych powiedział nam, że nasza koncepcja wolności słowa to cenzura, a ja po prostu tego nie akceptuję — mówił Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że to sedno obecnych trudności. — Jedna strona Atlantyku próbuje narzucić swoje wartości drugiej stronie i to jest niedopuszczalne — dodał. Aby zilustrować, jak głębokie są to różnice, przywołał osobiste doświadczenie. Wspominał, że gdy pierwszy raz pojechał do Waszyngtonu jako konserwatysta, jego europejskie poglądy na prawo do opieki zdrowotnej czy ograniczenia w dostępie do broni sprawiły, że w Ameryce uznano go za „komucha”.

Krytyka Radosława Sikorskiego nie dotyczyła jedynie ogólnych różnic cywilizacyjnych. Szef polskiej dyplomacji przeszedł do konkretnych zarzutów, uderzając w działania administracji Donalda Trumpa. Jego zdaniem złamała ona niepisaną, ale dotychczas żelazną zasadę w sojuszniczych relacjach: wzajemne nieingerowanie w wewnętrzne procesy polityczne.

Jako przykład Sikorski przywołał poparcie, jakiego Trump miał udzielić jednemu z kandydatów w polskich wyborach prezydenckich. Minister ocenił takie działania jako całkowicie nową i niebezpieczną praktykę.

Dawniej nie ingerowaliśmy (w sprawy sojuszników), ale ingerowaliśmy w imię demokracji w politykę autokracji, a teraz jest odwrotnie — ocenił Sikorski. — To całkowicie oburzające. I w Polsce, na przykład, jest to irracjonalne.

Sikorski o Trumpie. "Ja nie mam portretu Putina w moim domu"

Gladden Pappin, prawicowy amerykański politolog, stojący na czele Węgierskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przestrzegał, by nie przyklejać Trumpowi łatki „apologety Putina”, Sikorski wtrącił wtedy, że amerykański prezydent powiesił w Białym Domu zdjęcie z Putinem. - Ja nie mam portretu Putina w moim domu - zaznaczył.