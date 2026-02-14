Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska odchodzi z partii Polska 2050, ale pozostaje w klubie parlamentarnym, sprzeciwiając się „uchwale kagańcowej” podjętej przez Radę Krajową.

Uchwała Rady Krajowej, przegłosowana jednym głosem, ma na celu deeskalacji napięć w partii do czasu Zjazdu Krajowego 21 marca, w tym zawieszenie postępowań dyscyplinarnych.

Cwalina-Śliwowska uważa uchwałę za niedemokratyczną i niezgodną z pierwotnymi wartościami partii, takimi jak pluralizm i dialog, co było powodem jej decyzji.

Decyzja posłanki jest efektem wewnętrznych konfliktów w Polsce 2050, nasilonych po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na przewodniczącą partii.

Posłanka odchodzi z Polski 2050. Trzęsienie ziemi w partii Hołowni

Decyzja zapadła tuż po sobotnich obradach Rady Krajowej partii. To właśnie wtedy Żaneta Cwalina-Śliwowska ogłosiła, że jej drogi z ugrupowaniem Szymona Hołowni się rozchodzą. Co ciekawe, rezygnuje z członkostwa w partii, ale nie z pracy w jej klubie parlamentarnym. To dość nietypowa sytuacja, ale jak tłumaczy sama zainteresowana, możliwa dzięki... tej samej uchwale, która stała się bezpośrednim powodem jej odejścia.

„Postanowiłam wystąpić z partii Polska 2050 Szymona Hołowni, złożyć członkostwo, ale jednocześnie nie występować z klubu parlamentarnego, gdyż podjęta właśnie uchwała na to mi pozwala i nie pozwala wobec mnie wyciągnąć żadnych konsekwencji za taki krok” – powiedziała posłanka podczas spotkania z dziennikarzami przed Sejmem.

Swoją decyzję tłumaczy utratą wiary w wartości, które miały przyświecać formacji. Jak stwierdziła, nie widzi już dla siebie miejsca w partii, która „szła do polityki z zamiarem zmiany starej na nową politykę i z zupełnie innymi standardami”.

Czym jest "uchwała kagańcowa", która przelała czarę goryczy?

Kością niezgody okazała się uchwała Rady Krajowej, która miała w teorii uspokoić wewnętrzne spory. W praktyce, zdaniem posłanki Cwaliny-Śliwowskiej, stała się narzędziem do uciszania krytyki. Uchwała, przegłosowana zaledwie jednym głosem, zobowiązuje członków partii do zaprzestania eskalacji napięć aż do marcowego Zjazdu Krajowego. Zawiesza też wszystkie postępowania dyscyplinarne i blokuje zmiany personalne w partyjnych organach.

Według posłanki to nic innego jak próba „zabetonowania” obecnych układów i zamknięcia ust tym, którzy mają inne zdanie.

„Uchwała, która została przegłosowana jednym głosem, która niejako betonuje organy, a przede wszystkim prezydium klubu parlamentarnego Polska 2050, wydaje się być możliwa do nazwania uchwałą kagańcową” – mówiła Cwalina-Śliwowska. Podkreśliła, że dokument jest jej zdaniem niedemokratyczny, a być może nawet niekonstytucyjny. Co więcej, miała wątpliwości, czy sama Rada Krajowa została zwołana zgodnie z partyjnym regulaminem.

