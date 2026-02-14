Brytyjskie MSZ poinformowało, że rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty w więzieniu, a badania laboratoryjne wykazały obecność epibatydyny – toksyny występującej w skórze żab.

Szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper oskarżyła rząd rosyjski o posiadanie środków, motywu i możliwości użycia tej śmiertelnej trucizny.

Wielka Brytania zgłasza otrucie do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej, wskazując na rażące naruszenie przez Rosję Konwencji o zakazie broni chemicznej.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wcześniej uznał, że Rosja naruszyła prawo do życia i wolności Nawalnego, aresztując go po powrocie z leczenia w Niemczech.

Wielka Brytania oskarża Rosję o otrucie

Sprawa śmierci rosyjskiego opozycjonisty nabiera nowego tempa. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie poinformowało, że Aleksiej Nawalny, który zmarł w lutym 2024 roku, został otruty w kolonii karnej na Dalekiej Północy Rosji. To pierwszy raz, kiedy rząd jednego z państw tak jednoznacznie wskazuje na celowe zabójstwo, a nie na naturalną przyczynę zgonu podawaną przez rosyjskie władze.

Londyn w swoim komunikacie nie pozostawia wątpliwości, kogo obarcza winą za to zdarzenie. Stanowisko rządu jest twarde i bezpośrednie. – Tylko rząd rosyjski miał środki, motyw i możliwość użycia tej śmiertelnej trucizny przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w więzieniu w Rosji – stwierdziła cytowana w komunikacie szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.Oskarżenie to stanowi poważny krok dyplomatyczny i zaostrza już i tak napięte relacje na linii Londyn-Moskwa.

Czym otruto Nawalnego? Nowe dowody w sprawie

Kluczowym elementem brytyjskiego oskarżenia są wyniki badań laboratoryjnych. Jak podał brytyjski resort, badania próbek pobranych z ciała opozycjonisty wykazały obecność epibatydyny – niezwykle toksycznej substancji pozyskiwanej ze skóry żab strzałkowatych, które żyją w Ameryce Południowej. To silny alkaloid, którego działanie na organizm człowieka może być śmiertelne nawet w niewielkich dawkach.

Odkrycie tej konkretnej substancji jest istotne, ponieważ jej produkcja i użycie wymagają zaawansowanej wiedzy i zaplecza laboratoryjnego, co zdaniem Brytyjczyków dodatkowo obciąża rosyjskie służby państwowe. To nie pierwszy raz, gdy w kontekście ataków na przeciwników Kremla pojawiają się rzadkie i trudne do wykrycia trucizny.

Międzynarodowa reakcja i możliwe konsekwencje dla Kremla

Oskarżenia wysunięte przez Wielką Brytanię nie są odosobnione. Podobne stanowisko zajęły już wcześniej Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy, które również wskazują na odpowiedzialność Rosji. Jednak formalne oświadczenie brytyjskiego MSZ, poparte dowodami, nadaje sprawie zupełnie nową rangę.

Londyn podjął już konkretne kroki na arenie międzynarodowej. Wielka Brytania zgłosiła otrucie Nawalnego do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) jako rażące naruszenie przez Rosję Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC). W komunikacie wezwano Moskwę do „natychmiastowego zaprzestania tych niebezpiecznych działań”. Taki ruch może doprowadzić do nałożenia kolejnych sankcji i dalszej izolacji Rosji na arenie międzynarodowej.

Kim był Aleksiej Nawalny? Przypomnienie kluczowych wydarzeń

Aleksiej Nawalny przez lata był najbardziej rozpoznawalnym krytykiem Władimira Putina i symbolem rosyjskiej opozycji. Zaczynał jako bloger i aktywista walczący z korupcją na najwyższych szczeblach władzy, z czasem stając się liderem masowych protestów antyrządowych.

Jego problemy z prawem nasiliły się po próbie otrucia w 2020 roku, po której leczył się w Niemczech. Mimo śmiertelnego zagrożenia, 17 stycznia 2021 roku wrócił do Rosji, gdzie został natychmiast aresztowany na lotnisku w Moskwie. W lutym 2021 roku skazano go i osadzono w kolonii karnej. Rosyjska służba więzienna poinformowała o jego śmierci 16 lutego 2024 roku.

