Pierwsza dama Marta Nawrocka zadeklarowała, że jest "za życiem, a przeciwko aborcji", powołując się na własne doświadczenie bycia młodą matką.

Mimo osobistego sprzeciwu wobec aborcji, prezydentowa podkreśliła, że nie ograniczałaby prawa do in vitro osobom, które nie mogą mieć dzieci.

Nawrocka zaznaczyła, że jej osobista historia i wiara umocniły ją w decyzji o urodzeniu dziecka w młodym wieku, czego nigdy nie żałowała.

Co powiedziała Marta Nawrocka o in vitro i aborcji?

W wywiadzie dla stacji TVN24 pierwsza dama Marta Nawrocka zajęła jednoznaczne stanowisko w dwóch niezwykle ważnych społecznie kwestiach. Choć prywatnie jest przeciwniczką aborcji, to jej deklaracja na temat in vitro dla wielu może być zaskoczeniem. Nawrocka podkreśliła, że w pełni popiera prawo do korzystania z tej metody.

Pytana wprost o opinię na temat in vitro, odpowiedziała:

Ja nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji, jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa – wyjaśniła.

Zapytana przez dziennikarkę TVN o wsparcie państwa w tej kwestii odpowiedziała: – "Inny zestaw pytań poproszę."

Jednocześnie pierwsza dama bardzo osobiście odniosła się do kwestii aborcji. Powołała się na własne doświadczenia, gdy jako młoda dziewczyna zaszła w ciążę.

Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam. Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (...) jestem za życiem, a przeciwko aborcji – powiedziała pierwsza dama.

Głos pierwszej damy a debata o finansowaniu in vitro

Choć rola pierwszej damy w Polsce jest czysto reprezentacyjna i nie wiąże się z żadną władzą wykonawczą, jej głos ma znaczenie symboliczne. Opinie Marty Nawrockiej są szeroko komentowane i mogą wpływać na nastroje społeczne. Wypowiedź na tak wrażliwy temat jak leczenie niepłodności jest postrzegana jako ważny sygnał, zwłaszcza w kontekście politycznym.

