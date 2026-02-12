Złe wieści dla Włodzimierza Czarzastego.

Marszałek Sejmu jest bohaterem nowego sondażu.

Jego wyniki wskazują, że Polacy bynajmniej nie stoją za nim murem.

Cień rosyjskich powiązań nad Włodzimierzem Czarzastym

Zamieszanie wokół marszałka Sejmu rozpoczęło się od publikacji „Gazety Polskiej”. Dziennikarze zwrócili uwagę na powiązania biznesowe Marszałka Sejmu ze Swietłaną Czestnych, która według ustaleń gazety pracuje dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego w Petersburgu. Kluczowy w tej sprawie jest kontekst właścicielski tej instytucji. Jak informowała „Gazeta Polska”, jej udziałowcem do 2013 roku był m.in. rosyjski Sbierbank. Jest to bank kontrolowany bezpośrednio przez Kreml, a po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę został on wpisany na międzynarodowe listy sankcyjne. Zarzuty dotyczyły więc potencjalnie niepokojących relacji biznesowych z podmiotami powiązanymi z rosyjskim reżimem.

Wyniki sondażu o Marszałku Sejmu

Przyszłość Włodzimierza Czarzastego na stanowisku marszałka Sejmu stanęła pod znakiem zapytania nie tylko w debacie publicznej, ale również w opinii Polaków. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie tygodnika „Wprost” wynika, że społeczeństwo jest w tej kwestii głęboko podzielone.

Badanie opinii publicznej jasno pokazuje, jak spolaryzowane są nastroje wokół drugiej osoby w państwie. Na pytanie, czy Włodzimierz Czarzasty powinien zostać odwołany z funkcji marszałka Sejmu:

35,7 proc. badanych opowiada się za jego odwołaniem, uznając, że nie powinien on dalej kierować pracami niższej izby polskiego parlamentu.

Niewiele mniej, bo 34,4 proc. respondentów, uważa, że marszałek powinien kontynuować swoją misję.

Znacząca grupa, aż 29,8 proc. ankietowanych, nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania i wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć”.

