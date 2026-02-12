Kwiatkowski: Prezydent naraził polskich olimpijczyków 

Piotr Margielewski
2026-02-12 11:41

W środę 11 lutego 2026 roku jednym z gości "Expressu Biedrzyckiej" był senator Krzysztof Kwiatkowski. - Morawiecki potrafi przekroczyć każdą granicę bezczelności - mówił. - Ziobro ma problem i prędzej czy później trafi przed polski wymiar sprawiedliwości - dodawał. W rozmowie z Kamilą Biedrzycką Kwiatkowski zarzucił też Karolowi Nawrockiemu, że "naraził polskich olimpijczyków". O co chodzi? Zobaczcie całą rozmowę!

Kwiatkowski: Nawrocki naraził polskich olimpijczyków. Promocja prywatnej marki „NOWROCKY”?!
EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
