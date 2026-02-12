Rzecznik prezydenta zdradza, jak Czarzasty zachowywał się podczas RBN!

Prezydent wyraził poważne zastrzeżenia co do programu SAFE, zwłaszcza w kwestiach oprocentowania, spłaty, kontroli antykorupcyjnej i warunkowości. Rządzący nie udzielili satysfakcjonujących odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów projektu.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące jego "relacji towarzysko-biznesowych", co budzi niepokój w kontekście jego potencjalnej roli jako osoby zastępującej prezydenta.

Podkreślono, że w związku z potencjalnym przejęciem obowiązków prezydenta przez Marszałka Sejmu, jego przeszłość musi być "krystaliczna", co jest kwestią ustrojową.

Podczas posiedzenia RBN, Karol Nawrocki wyraził szereg wątpliwości dotyczących programu SAFE, o czym wspomniał rzecznik prezydenta.

- Pan prezydent, rozpoczynając obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział wyraźnie, że jest sporo znaków zapytania dotyczących programu SAFE, zarówno w zakresie oprocentowania, w zakresie dotyczącym spłaty, ale też w kluczowych kwestiach dotyczących kontroli antykorupcyjnej; tych 139 projektów, o których wiemy, że są, ale nie znamy ich listy. Także w kwestii dotyczącej warunkowości. I to wszystko zostało wczoraj omówione – relacjonował Rafał Leśkiewicz w rozmowie z RMF FM.

Rzecznik prezydenta pozytywnie ocenił postawę wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który "zachował się bardzo odpowiedzialnie (...). Bardzo precyzyjnie wyjaśniał wszystkie mechanizmy dotyczące programu SAFE". Mimo to, jak zaznaczył Leśkiewicz, "Te znaki zapytania jeszcze są. Bez wątpienia wiele kwestii zostało wyjaśnionych, ale nie wszystkie". Szczególne wątpliwości budzi kwestia oprocentowania pożyczki.

- Musimy znać dokładny koszt tego projektu. Jaka będzie skala roczna oprocentowania? [...] Otrzymaliśmy częściową informację, więc nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani [...]. Rządzący mówili o oprocentowaniu na poziomie między 3 proc. a 4 proc. w skali rocznej i to padło także w publicznych zapowiedziach. [...] Więc my chcemy znać dokładną wartość – podkreślił, wyrażając nadzieję, że "w trakcie prac nad ustawą w najbliższych tygodniach poznamy dokładną informację na temat oprocentowania".

Kolejnym tematem poruszonym na posiedzeniu RBN była przeszłość Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, a konkretnie jego "relacje towarzysko-biznesowe". Rafał Leśkiewicz stwierdził, że Marszałek Czarzasty "nie odpowiedział na żadne pytanie, odmówił odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie dotyczące jego przeszłości".

- Tak jak powiedział pan prezydent, tu nie chodzi o samego marszałka Włodzimierza Czarzastego. To jest kwestia ustrojowa, dlatego, że zgodnie z art. 131 konstytucji, w sytuacji, kiedy prezydent nie może sprawować swojej funkcji, funkcję prezydenta przejmuje marszałek Sejmu. [...] Zatem przeszłość marszałka Czarzastego musi być krystaliczna – wyjaśnił rzecznik prezydenta.

Rafał Leśkiewicz ocenił, że Marszałek Czarzasty "był dosyć nerwowy, przysłuchując się dyskusji na temat jego relacji towarzysko-biznesowych".

- Jeżeli niczego by się nie obawiał, nie miałby nic do ukrycia, to mógłby w trybie niejawnym odpowiedzieć na pytania, które zostały mu zadane - dodał.

Rzecznik prezydenta porównał Marszałka Czarzastego do "rosyjskiej matrioszki – po zdjęciu jednej warstwy pojawia się kolejna, także ze wschodu".

