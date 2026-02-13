Krzysztof Bosak tłumaczy sceptycyzm wobec SAFE. "Bardzo niedużo wiemy"

Sejm uchwalił ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE, który umożliwi Polsce zaciągnięcie korzystnie oprocentowanych pożyczek w wysokości 43,7 mld euro na inwestycje w obronność. Ustawa została poparta przez koalicję rządzącą.

Konfederacja, a także PiS, sprzeciwiają się ustawie, argumentując to brakiem racjonalności w zadłużaniu się, zmianą celów programu, brakiem przejrzystości i ryzykiem politycznych nacisków.

Krzysztof Bosak z Konfederacji wymieniał, co budzi sceptycyzm w programie SAFE.

Ustawa została przyjęta większością głosów: 236 posłów było za, 199 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem ustawy opowiedziały się ugrupowania koalicji rządzącej: Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica i Polska 2050. Przeciwko głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości (z wyjątkiem jednego wstrzymującego się) oraz wszyscy posłowie Konfederacji i Koła Konfederacji Korony Polskiej.

Wątpliwości opozycji

Lider Konfederacji, Krzysztof Bosak, w rozmowie z TVN24 wyraził swój sceptycyzm wobec programu SAFE. Stwierdził, że program ten nie jest racjonalnym sposobem zadłużania się.

- Wspieramy wydatki na obronność, na bezpieczeństwo, natomiast to musi być robione z głową - podkreślił.

Według niego, obecny program nie jest potrzebny do zakupu produktów już dostępnych na rynku. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że cele programu, pierwotnie deklarowane jako rozbudowa przemysłu zbrojeniowego, uległy zmianie. Krótkie terminy realizacji mają doprowadzić do "wielkich zakupów już istniejących produktów z już istniejących fabryk". Polityk wyraził również obawy dotyczące braku przejrzystości i kontroli kosztowej, podkreślając potrzebę politycznej kontroli nad wydatkami.

Opozycja, w tym Prawo i Sprawiedliwość, zgłosiła łącznie 13 poprawek do ustawy, które zostały odrzucone. Główne obawy dotyczą przejrzystości wydawania środków z programu SAFE oraz ryzyka wykorzystania go jako narzędzia nacisku politycznego na Polskę, podobnie jak miało to miejsce w przypadku funduszy KPO.

Stanowisko rządu

Przedstawiciele rządu podkreślają pilną potrzebę przyjęcia ustawy, argumentując, że już w połowie marca planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej i wypłata pierwszej transzy środków. Pieniądze te mają zasilić Finansowy Instrument Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE – fundusz, który ma powstać na mocy nowej ustawy. Środkami z funduszu będą dysponować przede wszystkim Ministerstwo Obrony Narodowej, a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Infrastruktury.

