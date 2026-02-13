Karol Nawrocki z apelem do Włodzimierza Czarzastego. Marszałek posłucha?

Prezydent Nawrocki podkreśla, że Polska stoi w obliczu wojny hybrydowej, szczególnie na wschodniej granicy, i wzywa do budowy bezpieczeństwa i odporności państwa.

Prezydent Nawrocki krytykuje polityków, którzy w przeszłości nie docenili zagrożenia wojną hybrydową i wzywa ich do przeprosin.

Prezydent Nawrocki apeluje o równomierny rozwój kraju i odblokowanie 15 projektów ustaw prezydenckich w Sejmie, w tym projektów dotyczących ulg podatkowych dla rodzin, waloryzacji emerytur i obniżenia cen prądu.

Prezydent Karol Nawrocki, podczas spotkania z mieszkańcami Hajnówki, podkreślił, że budowa bezpieczeństwa i odporności państwa polskiego jest jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Wskazał na zagrożenie wojną hybrydową, która, jak mówił, „odbywa się na naszych oczach już od wielu lat”. Szczególnie dotyczy to wschodniej granicy Polski.

- Do najważniejszych wyzwań, które stoją przed Polską w XXI jest budowa bezpieczeństwa i odporności państwa polskiego, przed zagrożeniem wojną hybrydową, która odbywa się na naszych oczach już od wielu lat – stwierdził prezydent.

Prezydent Nawrocki przypomniał, że nie wszyscy politycy w przeszłości właściwie ocenili początki wojny hybrydowej.

- Nie wszyscy zdiagnozowali początki wojny hybrydowej. Kilka lat temu część polskiej klasy politycznej nie stanęła obok racji stanu. Za to do dnia dzisiejszego jeszcze nie przeprosili, co mnie jako prezydenta Polski oburza. Bo gdy my już wiedzieliśmy, że trzeba budować zapory, trzeba bronić wschodniej granicy, to nie wszyscy, którzy za los RP wówczas odpowiadali, mieli takie przekonanie – zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że w obliczu zagrożenia dla Polski i jej granic, „jesteśmy zobowiązani do tego, żeby być razem, wspólnie dbając o Rzeczpospolitą Polską”. Dodał, że polscy żołnierze, strażnicy graniczni i mieszkańcy Hajnówki „wciąż czekają na przeprosiny za to, co działo się kilka lat temu, gdy polska granica była atakowana wojną hybrydową z Białorusi”.

Nawrocki o rozwoju i dobrobycie

Prezydent odniósł się również do kwestii równomiernego rozwoju kraju, podkreślając, że sukces Polski jako jednej z 20 największych gospodarek świata musi przekładać się na poprawę życia we wszystkich regionach.

- Dobrobyt i sukces Polski, jakim jest dołączenie do grupy 20 największych gospodarek świata, musi też trafiać do miejsc takich jak Hajnówka. Do wszystkich województw bez podziałów na Polskę A i Polskę B - powiedział prezydent. - Dopiero wówczas będziemy mogli jako klasa polityczna powiedzieć, że jesteśmy w grupie G20- dodał.

Apel do Czarzastego

W kontekście poprawy sytuacji Polaków, prezydent zaapelował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o „odblokowanie w Sejmie 15 (projektów) ustaw prezydenta”, które, jak mówił, znajdują się w „sejmowej zamrażarce”.

- W Sejmie leży 15 zamrożonych ustaw, które są głosem waszym i milionów Polaków - podkreślił prezydent.

Wśród tych projektów wymienił projekt zwalniający z płacenia PIT rodziców dwójki lub więcej dzieci, projekt podnoszący coroczną waloryzację emerytury, projekt „Tani prąd –33 proc.”.

- Musimy ten wielki sukces Polski w 20 największych gospodarkach świata przełożyć na codzienne życie Polaków - podsumował prezydent.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich:

14

Sonda Jak oceniasz prezydenturę Karola Nawrockiego po pierwszych miesiącach? Dobrze – jest twardszy wobec rządu niż Andrzej Duda Źle – za dużo wet i politycznej konfrontacji Za wcześnie na ocenę, musi zdobyć doświadczenie