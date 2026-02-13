Donald Tusk grzmi po głosowaniu ws. SAFE! Nie mógł tego przemilczeć

Sejm przyjął ustawę związaną z programem SAFE, przy sprzeciwie opozycji, która argumentuje to obawami o przejrzystość wydatkowania środków i potencjalne naciski polityczne.

Premier Tusk ostro skrytykował opozycję za głosowanie przeciwko ustawie SAFE, oskarżając ich o chęć "zohydzenia polskiego sukcesu" i kierowanie się "wąskim patrzeniem".

Niemcy i inne kraje wyrażają zainteresowanie zakupem polskich zestawów przeciwlotniczych Piorun, a Niemcy planują przekazać część z nich Ukrainie. U

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 236 posłów, przeciw było 199, a 4 wstrzymało się od głosu. Koalicja rządząca, w skład której wchodzą KO, PSL, Lewica i Polska 2050, poparła ustawę. Natomiast 179 ze 180 posłów PiS (jeden wstrzymał się od głosu) oraz wszyscy obecni posłowie Konfederacji (14 osób) i 3 posłów koła Konfederacji Korony Polskiej głosowali przeciw.

Premier Tusk, przed wylotem do Monachium, wyraził swoje oburzenie postawą opozycji. Stwierdził, że ich działanie wynika z chęci "zohydzenia w oczach opinii publicznej ewidentnego polskiego sukcesu", jakim jest pozyskanie środków z programu SAFE. Ocenił, że "strach ich kompletnie zaślepił", co skłoniło ich do głosowania przeciwko "najbardziej żywotnym interesom Polski". Premier dodał, że takie "wąskie patrzenie" jest nie do przyjęcia.

- Moim zdaniem po prostu strach ich kompletnie zaślepił. Zagłosowali dzisiaj przeciwko najbardziej żywotnym interesom Polski, tylko dlatego, że nie chcą przyłożyć ręki do tego, co jest ewidentnym sukcesem Polski i mojego rządu. Bardzo źle się dzieje, że takie wąskie patrzenie potrafi skłonić ich do głosowania - stwierdził.

Krytyka opozycji

Tusk zarzucił opozycji przygotowanie "kampanii kłamstw i zohydzenia tego projektu", ponieważ, jak uważa, nie mogą pogodzić się z "sukcesem Polski". Nazwał te działania niewybaczalnymi i zapowiedział, że będzie oczekiwał na decyzję prezydenta w sprawie ustawy.

Opozycja krytykuje program SAFE, zgłaszając w pracach sejmowych 13 poprawek, które zostały odrzucone. Ich główne obawy dotyczą przejrzystości wydawania środków oraz potencjalnego wykorzystania programu jako narzędzia politycznego nacisku na Polskę, podobnie jak miało to miejsce w przypadku funduszu KPO i tzw. kamieni milowych.

W kontekście obronności, premier odniósł się również do słów wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, który poinformował o wstępnym zainteresowaniu Niemiec zakupem polskich zestawów przeciwlotniczych Piorun. Donald Tusk potwierdził, że "nie tylko Niemcy" są zainteresowane polskim uzbrojeniem. Stwierdził, że Niemcy chciałyby zakupić Pioruny, aby część z nich przekazać Ukrainie, a część włączyć do wyposażenia własnej armii.

Premier podkreślił, że Polska posiada kilka produktów wojskowych, które są "oceniane na świecie jako absolutnie najwyższej jakości", wymieniając oprócz Piorunów także bojowe wozy piechoty Borsuk.

Czym są Pioruny i program SAFE?

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to zaawansowany system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, będący zmodernizowaną wersją rakiety Grom. Charakteryzuje się większym zasięgiem, precyzją naprowadzania i odpornością na zakłócenia. Piorun może zwalczać cele takie jak śmigłowce, samoloty i rakiety skrzydlate w dzień i w nocy, na pułapach od 10 do 4000 metrów i w odległości od 500 do ponad 6000 metrów. Ostatnio zainteresowanie Piorunami wyraziła m.in. Belgia, z którą Polska podpisała list intencyjny w sprawie zakupu od 200 do 300 zestawów.

Instrument SAFE to unijny program mający na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich. Przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia, głównie w formie nisko oprocentowanych pożyczek, przeznaczonych na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska jest największym beneficjentem tego programu, z zaakceptowanym dofinansowaniem w wysokości 43,7 miliarda euro.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Donald Tusk:

30

Sonda Czy zgadzasz się z ostrą oceną Tuska po głosowaniu ws. SAFE? Tak – mieli rację, to głos przeciw obronności kraju Raczej tak – opozycja zachowała się nieodpowiedzialnie Raczej nie – to była polityczna gra Nie – Tusk przesadził i eskaluje konflikt