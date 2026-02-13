"Maski opadły" Wściekły Tusk uderza w PiS i Konfederację po kluczowym głosowaniu!

Sejm przyjął ustawę o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa (SAFE), która ma wzmocnić polską obronność.

Decyzja Sejmu wywołała ostrą reakcję premiera Tuska, który skrytykował opozycję za głosowanie przeciw.

Co oznacza to dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i czy prezydent podpisze ustawę?

Burzliwe głosowanie w sejmie

W piątek posłowie debatowali nad rządowym projektem ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa (SAFE). Ustawa ma na celu umożliwienie Polsce korzystania ze środków z unijnego programu SAFE, który przewiduje wsparcie finansowe dla państw członkowskich na zakupy sprzętu wojskowego. Po żywiołowej dyskusji, przepisy zostały przyjęte większością 236 głosów za, przy 199 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się.

Ostra reakcja premiera Tuska

Przeciwko przyjęciu ustawy zagłosowali głównie posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Ich decyzja spotkała się z natychmiastową i ostrą krytyką ze strony premiera Donalda Tuska.

"Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu" – napisał premier. Dodał również, że "to już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości".

Miliardy na obronność i kontrowersje wokół programu

Program SAFE to inicjatywa unijna, która ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego państw członkowskich oraz zmniejszenie ich zależności od uzbrojenia spoza Europy. Przewiduje on łącznie 150 miliardów euro wsparcia w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Polska jest największym beneficjentem programu, wnioskując o dofinansowanie w wysokości 43,7 miliarda euro.

Krytyka ze strony Prawa i Sprawiedliwości koncentruje się na kilku aspektach. Politycy opozycji podważają zapewnienia rządu, że środki trafią w zdecydowanej większości do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zastrzeżenia budzi również sam system pożyczek za pośrednictwem Unii Europejskiej, gdyż prawica obawia się, że Bruksela może w przyszłości zablokować wypłatę środków. Opozycja apeluje o ujawnienie listy firm, które mają otrzymać dofinansowanie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapowiedział, że lista zostanie opublikowana w najbliższych tygodniach.

Co dalej z programem SAFE?

Przyjęcie ustawy przez Sejm to ważny krok, ale dalsze losy programu SAFE w Polsce nie są jeszcze przesądzone. Wiele będzie zależało od podpisu prezydenta, a także od dalszych działań rządu w zakresie transparentności i przekonywania opinii publicznej do korzyści płynących z programu.

