Cieszyński ostro o Tusku: Zaprzedał duszę zagranicznemu mocarstwu

Bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy

Janusz Cieszyński skrytykował warunki pożyczek w ramach programu SEI, uznając je za potencjalnie niekorzystne dla Polski i mogące prowadzić do uzależnienia od decyzji Unii Europejskiej. Podkreślił konieczność budowy silnego polskiego przemysłu obronnego i większego zaangażowania prywatnego biznesu, podając jako przykład sukces firmy SpaceX w USA. Zwrócił uwagę, że mimo dużych nakładów na Polską Grupę Zbrojeniową, Polska wciąż nie uruchomiła masowej produkcji amunicji 155 mm, co udało się walczącej Ukrainie.

Polityka zagraniczna i relacje z USA

Poseł negatywnie ocenił retorykę premiera Donalda Tuska dotyczącą "niebycia wasalem USA", uznając ją za grę pod sondaże i media społecznościowe. W jego opinii sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowy dla bezpieczeństwa Polski, a działania obecnego rządu w sferze międzynarodowej nazwał "nierozsądnymi" i "przeciw Polsce".

- Jak Donald Tusk miał okazję nawiązywać relacje z Donaldem Trumpem, to mu ten pistolecik w plecy wbijał, no wyglądało to jakby się chłopcy bawili na placu zabaw. (...) Myślę, że jak najbardziej słuszne jest to, żeby nie prowadzić polityki na kolanach, natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek to realnie robił. Jeżeli chodzi o politykę na kolanach, to Donald Tusk prowadzi ją wobec Berlina i Brukseli przez całą swoją karierę i myślę, że jest najlepszym przykładem tego, do czego się doprowadza człowiek kiedy zaprzedał swoją duszę zagranicznemu mocarstwu.

Odniósł się również do sporów z amerykańskimi dyplomatami, twierdząc, że ambasadorowie nie powinni ingerować w wewnętrzne sprawy kraju, w którym rezydują.

Podatek cyfrowy i gospodarka

Cieszyński opowiedział się za wprowadzeniem podatku cyfrowego, aby giganci technologiczni płacili w Polsce sprawiedliwe podatki. Jako przykład patologii wskazał Irlandię, która wspólnie z firmą Apple walczyła przeciwko konieczności przyjęcia zaległych podatków do swojego budżetu, co wynikało z ogromnego uzależnienia państwa od tych korporacji.

Osiągnięcia i kontrowersje w Ministerstwie Zdrowia

Były wiceminister bronił swoich dokonań, wskazując na sukces cyfryzacji ochrony zdrowia, w tym wprowadzenie e-recept i e-zwolnień. Odniósł się także do tzw. afery maseczkowej i respiratorowej, podkreślając, że prokuratura (już pod kierownictwem Adama Bodnara) umorzyła postępowanie w tej sprawie. Twierdził, że kontrahent był rekomendowany przez Agencję Wywiadu, a sprzęt był wówczas pilnie potrzebny. Wyraził chęć obrony swoich racji przed sądem w oparciu o fakty i zawnioskował o odtajnienie korespondencji z Agencją Wywiadu.

Sytuacja wewnątrz partii i Zbigniew Ziobro

Cieszyński ocenił nieobecność Zbigniewa Ziobry w Sejmie jako wynik "represji politycznych", co jego zdaniem usprawiedliwia pobieranie przez niego uposażenia. Skomentował również relacje międzypokoleniowe w PiS, interpretując sytuację między Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą jako przejaw politycznego doświadczenia tego pierwszego.