Sikorski atakuje prezydenta ws. weta: "Łamie zobowiązania"

Radosław Sikorski zarzuca prezydentowi wycofanie się z obietnic dotyczących regulacji rynku kryptowalut, co wywołało polityczną burzę.

Spór dotyczy ustawy mającej uporządkować rynek kryptowalut w Polsce, a prezydent zamiast własnego projektu, zaproponował zmodyfikowaną wersję rządową.

Brak stabilnych regulacji odstrasza inwestorów i może podkopać reputację Polski, a Pałac Prezydencki na razie milczy.

W tle narastającego napięcia pojawiają się pytania o wiarygodność państwa, przyszłość cyfrowej gospodarki i to, czy Polska straci szansę na bycie regionalnym liderem w innowacyjnych technologiach. O co dokładnie chodzi w tym sporze i jakie konsekwencje może mieć dla każdego, kto interesuje się cyfrowymi aktywami?

Sikorski nie gryzie się w język

Publiczny wpis Radosława Sikorskiego w mediach społecznościowych wywołał prawdziwą burzę. Polityk wprost oskarżył głowę państwa o to, że nie dotrzymała obietnic dotyczących regulacji rynku kryptowalut.

"Łamiąc publiczne zobowiązania, Pan Prezydent nie przedstawił swojego projektu regulacji rynku kryptowalut, lecz zaproponował zmodyfikowany projekt rządowy" – napisał Sikorski, wskazując na potencjalne osłabienie zaufania inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Czym jest ten tajemniczy projekt ustawy?

Spór koncentruje się wokół zapowiadanej od miesięcy ustawy, która miała uporządkować polski rynek kryptowalut. Jej celem było dostosowanie przepisów do standardów Unii Europejskiej, zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów i ograniczenie szarej strefy. Zamiast oczekiwanego, autorskiego projektu prezydenckiego, pojawiła się jednak zmodyfikowana wersja rządowa. To właśnie ta zmiana, zdaniem Sikorskiego, jest sprzeczna z wcześniejszymi deklaracjami i wywołała tak ostrą reakcję.

Gra o miliardy. Kryptowaluty testem wiarygodności

Rynek kryptowalut w Polsce jest wart miliardy złotych, a wiele firm z branży blockchain, fintech i Web3 rozważa inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej. Brak stabilnych regulacji odstrasza inwestorów, a chaos prawny sprzyja oszustwom. Opóźnienia w tej kwestii mogą kosztować Polskę utratę pozycji regionalnego lidera w dynamicznie rozwijającej się cyfrowej gospodarce. Sikorski w swoim wpisie jasno sugeruje, że obecna sytuacja podkopuje reputację państwa na arenie międzynarodowej.

Dlaczego Pałac Prezydencki milczy?

Kancelaria Prezydenta oraz sam Karol Nawrocki na razie nie odnieśli się oficjalnie do zarzutów Sikorskiego. Jednak logicznie rzecz biorąc, prezydent mógł mieć obawy co do niektórych zapisów ustawy, a projekt rządowy uznano za "bezpieczniejszy". W grę wchodziły również konsultacje z instytucjami finansowymi, które mogły wpłynąć na ostateczny kształt propozycji. Brak jasnej komunikacji ze strony Pałacu Prezydenckiego jedynie podsyca spekulacje i niepewność.

Więcej niż tylko kryptowaluty. Polityczne tło sporu

Komentatorzy zgodnie wskazują, że spór o regulacje kryptowalut to coś więcej niż tylko kwestia techniczna. Może być on elementem szerszego konfliktu politycznego między rządem a Pałacem Prezydenckim. W tle tej batalii są relacje z Brukselą, przygotowania do kolejnych wyborów oraz walka o wpływy w obszarze gospodarki cyfrowej. Publiczna krytyka ze strony tak doświadczonego polityka jak Sikorski nie jest przypadkowa i świadczy o wadze problemu.

