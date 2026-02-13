Czarnek wprost o możliwych koalicjach PiS. Wyklucza tylko jedną!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-02-13 7:59

Jeden z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, został zapytany o możliwość współpracy PiS z partią Grzegorza Brauna, czyli Konfederacją Korony Polskiej. Były minister wprost przyznał, że: - Wykluczona jest wyłącznie współpraca z Donaldem Tuskiem i jego ludźmi, a wszystko inne jest możliwe.

Przemysław Czarnek

i

Autor: Marek Kudelski / Super Express

PiS będzie chciało rządzić z Konfederacją Korony Polskiej?

Chociaż do wyborów parlamentarnych jeszcze daleka droga, to partie już zaczynają zastanawiać się nad tym, z kim ewentualnie warto zawiązać współpracę i rozważać koalicję. Temat nabiera rumieńców także w PiS. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Przemysław Czarnek został zapytany o tę kwestię w nawiązaniu do słów ambasadora USA w Polsce, Thomasa Rose'a, który stwierdził, że "dla Ameryki bardzo trudno byłoby zaakceptować po wyborach rząd z udziałem Grzegorza Brauna".

Czarnek nie wyklucza koalicji z Braunem

Zdaniem Przemysława Czarnka, to jak ułoży się podział mandatów w Sejmie będzie miało kluczowe znaczenie, a o tym "zdecydują polscy wyborcy, a nie ambasada USA". Polityk PiS dodał także: - Jeśli trzeba będzie tworzyć koalicję, to będą decydować o tym wyniki wyborów. Dopiero po nich będziemy patrzeć, z kim można sformować odpowiedzialny rząd - ocenił. Chociaż, jak zaznaczył, najbardziej prawdopodobne jest to, że jednak obecna koalicja dotrwa do końca kadencji. Zdaniem byłego ministra edukacji polityka to nie tylko racjonalność, ale także ogromne emocje, dlatego też:

My jesteśmy gotowi na to, żeby odwracać sytuację także w tym Sejmie i stworzyć koalicję z Konfederacją, jedną i drugą, a także z częścią posłów z PSL czy z Polski 2050. Wszystko jest możliwe - podkreślił w rozmowie z "Rzeczpospolitą". 

Polityka SE Google News

Kaczyński sceptyczny wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej

Co ciekawe, niedawno prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, wypowiadał się na temat ewentualnej współpracy PiS i Konfederacji Korony Polskiej. Mocno ocenił jednak jej lidera, Grzegorza Brauna: - Może to was zaskoczy, ale to mój obowiązek jako Polaka i polityka żadnych sojuszy z Braunem. Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem, to poza wszelkimi wątpliwościami - komentował w czasie spotkania z wyborcami w Skarżysku-Kamiennej. 

Prezes PiS przyznał też, że Braun jest „sprawnym retorem” i potrafi trafiać w „realne emocje i problemy”, jednak sposób, w jaki to robi: - (...) kompromituje Polskę straszliwie i wyklucza współpracę z USA. Polityk dodał wówczas, że taka sytuacja „oznacza uderzenie w polskie bezpieczeństwo” i „byłaby drogą do nieszczęścia Polski, skrajnego nieszczęścia”.

CZYTAJ: Koalicja Kaczyńskiego, Mentzena i Brauna? Wyborcy dali już zielone światło. Co teraz zrobią politycy?

Koalicja Kaczyńskiego z Mentzenem i Braunem
Galeria zdjęć 29
Sonda
Czy rządy PiS i Konfederacji Korony Polskiej to byłoby dobre rozwiązanie dla Polski?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRZEGORZ BRAUN
PRZEMYSŁAW CZARNEK