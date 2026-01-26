Jarosław Kaczyński ostro o Grzegorzu Braunie! "Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-26 18:34

W polskiej polityce obserwujemy znaczącą zmianę w podejściu Prawa i Sprawiedliwości do posła Grzegorza Brauna. Ta nowa strategia, jak donosi TVN24, jest efektem spotkania Jarosława Kaczyńskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych.

Braun, Kaczyński

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • PiS zmienia strategię wobec Grzegorza Brauna po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z ambasadorem USA.
  • Jarosław Kaczyński publicznie odcina się od Brauna, porównując sojusz z nim do sojuszu z Putinem.
  • Ambasador USA miał jasno zaznaczyć, że rząd z udziałem Brauna nie może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, publicznie zdystansował się od Grzegorza Brauna. Podczas wystąpienia w Skarżysku-Kamiennej.

- Może to was zaskoczy, ale to mój obowiązek jako Polaka i polityka - żadnych sojuszy z Braunem. Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem, to poza wszelkimi wątpliwościami - oznajmił polityk.

Prezes PiS przyznał, że Braun jest „sprawnym retorem” i potrafi trafiać w „realne emocje i problemy”, jednak sposób, w jaki to robi, „kompromituje Polskę straszliwie i wyklucza współpracę z USA”. Dodał, że taka sytuacja „oznacza uderzenie w polskie bezpieczeństwo” i „byłaby drogą do nieszczęścia Polski, skrajnego nieszczęścia”.

Amerykański nacisk 

Według informacji TVN24, zaostrzenie retoryki PiS wobec Brauna jest bezpośrednią konsekwencją spotkania Jarosława Kaczyńskiego z ambasadorem USA Thomasem Rosem, które miało miejsce w połowie grudnia. Ambasador miał wyraźnie zaznaczyć, że „rząd, w którym jakikolwiek udział miałby Grzegorz Braun, nie może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych”. To ostrzeżenie miało kluczowe znaczenie dla zmiany kursu Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński nie wytrzymał. Padły ostre słowa o Tusku

Jednomyślność wobec Brauna

Wewnętrzne nastroje w PiS, jak wynika z doniesień TVN24, są zgodne z przyjętą przez Kaczyńskiego strategią. Zarówno frakcja określana jako „harcerze” (zwolennicy Mateusza Morawieckiego), jak i „maślarze” (grupa związana z Patrykiem Jakim, Przemysławem Czarnkiem, Jackiem Sasinem i Tobiaszem Bocheńskim), dystansują się od Grzegorza Brauna. „Harcerze” planują poszukiwać poparcia wśród wyborców centrowych, natomiast „maślarze”, choć również odcinają się od Brauna, zamierzają przyciągnąć elektorat, który wcześniej popierał jego ugrupowanie.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jarosław Kaczyński:

Jarosław Kaczyński
41 zdjęć
QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS
Pytanie 1 z 17
Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci?
POSEŁ ĆWIK: MUSIMY SZYBKO WYJŚĆ Z KLINCZU
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
GRZEGORZ BRAUN