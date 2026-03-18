W Brukseli odbyło się posiedzenie komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego.

Jednym z europosłów, którzy zabrali głos, był Grzegorz Braun,

Jego słowa o Żydach wywołały burzę.

Przewodniczący naprawdę dał się wyprowadzić z równowagi.

Braun atakuje Kallas

W trakcie ostatniego posiedzenia komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego, w którym brała udział szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, europoseł Grzegorz Braun zaatakował ją wprost stwierdzając, że jej urząd jest bezużyteczny i niepotrzebny. Nawiązał przy tym do wojny, która toczy się na Bliskim Wschodzie. - Gdzie jest broń? To marynarka wojenna i siły powietrzne USA. Kto trzyma broń? Kto jest agresorem? To Żydzi. To Izrael i żydowska diaspora na całym świecie. A pani jest jedynie tłumikiem. Tłumikiem na końcu lufy broni – ocenił bezpardonowo.

– I to jest wszystko, co pani tu robi: uciszać, powstrzymywać mnie teraz, aby na całym świecie, w całej Europie, prawda nie została wypowiedziana - dodawał.

Przewodniczący McAllister reaguje

Wypowiedź Brauna przerwał w pewnym momencie przewodniczący komisji David McAllister. - Dziękuję, panie Braun. Chciałbym tylko powiedzieć, że zawsze szuka pan rozgłosu - ja już pana znam. Ale w imieniu tej komisji całkowicie odrzucam pana antysemickie uwagi. Nie będzie pan powtarzał takich wypowiedzi w tej komisji - podkreślił. Jego słowa spotkały się brawami, które zaczęły rozbrzmiewać w sali posiedzeń.

Braun próbował jeszcze zabrać głos, prosząc przewodniczącego, by "rozwinął swoją wypowiedź". - Panie Braun, nie ma pan teraz głosu. Zamknij się! - usłyszał w odpowiedzi.

Całe zdarzenie wyglądało następująco:

"It's the Jews." European MEP says who is "holding the gun" of U.S. military against Iran; chaos erupts. pic.twitter.com/lGYFGVBzW5— Warren (@Ahab4Eva) March 18, 2026

