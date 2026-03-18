Braun powiedział to o Żydach w Brukseli. Rozwścieczył przewodniczącego! "Zamknij się"

Piotr Margielewski
2026-03-18 17:34

Z całą pewnością Grzegorz Braun staje się powoli jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci nie tylko polskiej, lecz również europejskiej polityki. Coraz częściej z Brukseli dochodzą do nas wieści o emocjach, jakie wywołuje w Parlamencie Europejskim. Teraz, podczas posiedzenia komisji spraw zagranicznych tegoż, w którym brała udział szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, ponownie jego wypowiedź wywołała duże poruszenie. Mało tego! Przewodniczący komisji wprost zwrócił się do niego mało eleganckimi słowami, każąc mu zamilknąć!

Grzegorz Braun

Braun atakuje Kallas

W trakcie ostatniego posiedzenia komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego, w którym brała udział szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, europoseł Grzegorz Braun zaatakował ją wprost stwierdzając, że jej urząd jest bezużyteczny i niepotrzebny. Nawiązał przy tym do wojny, która toczy się na Bliskim Wschodzie. - Gdzie jest broń? To marynarka wojenna i siły powietrzne USA. Kto trzyma broń? Kto jest agresorem? To Żydzi. To Izrael i żydowska diaspora na całym świecie. A pani jest jedynie tłumikiem. Tłumikiem na końcu lufy broni – ocenił bezpardonowo.

I to jest wszystko, co pani tu robi: uciszać, powstrzymywać mnie teraz, aby na całym świecie, w całej Europie, prawda nie została wypowiedziana - dodawał.

Przewodniczący McAllister reaguje

Wypowiedź Brauna przerwał w pewnym momencie przewodniczący komisji David McAllister. - Dziękuję, panie Braun. Chciałbym tylko powiedzieć, że zawsze szuka pan rozgłosu - ja już pana znam. Ale w imieniu tej komisji całkowicie odrzucam pana antysemickie uwagi. Nie będzie pan powtarzał takich wypowiedzi w tej komisji - podkreślił. Jego słowa spotkały się brawami, które zaczęły rozbrzmiewać w sali posiedzeń. 

Braun próbował jeszcze zabrać głos, prosząc przewodniczącego, by "rozwinął swoją wypowiedź". - Panie Braun, nie ma pan teraz głosu. Zamknij się! - usłyszał w odpowiedzi. 

Całe zdarzenie wyglądało następująco: 

