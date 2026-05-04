Chorosińska pokazała, jak kilka dni po pogrzebie wygląda grób Łukasza Litewki. Poruszający widok

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-05-04 12:36

W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb posła Łukasza Litewki. 36-latek zginął w tragicznych okolicznościach, gdy jechał rowerem został potrącony przez samochód. W ostatnim pożegnaniu polityka brały udział setki osób. Posłanka Dominika Chorosińska ujawniała, jak kilka dni po pogrzebie wygląda grób Litewki na sosnowieckim cmentarzu.

Chorosińska pokazała, jak kilka dni po pogrzebie wygląda grób Łukasza Litewki. Poruszający widok

i

Autor: AKPA/FB Dominika Chorosińska/ AKPA

Pogrzeb Łukasza Litewki odbył się w Sosnowcu. W kościele oprócz najbliższej rodziny zmarłego, jego znajomych, krewnych i przyjaciół, pojawili się także politycy. Obecni byli: prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą Nawrocką, która zdobyła się na wzruszający gest i na uroczystości miała ze sobą apaszkę - prezent od posła Litewki; premier Donald Tusk; marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty; wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat; minister Katarzyna Kotula; wicepremier i minister Krzysztof Gawkowski, posłowie: Anna Maria Żukowska, Mariusz Błaszczak, Grzegorz Płaczek, Paulina Matysiak.

W czasie przy padło wiele ważnych i poruszających słów, a prezydent przekazał rodzinie zmarłego parlamentarzysty odznaczenie, które pośmiertnie zostało nadane Łukaszowi Litewce, czyli Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

CZYTAJ: Zaskakujące sceny przy grobie Łukasza Litewki. Było już ciemno, gdy do tego doszło

Trumna z ciałem polityka została złożona na miejscowym cmentarzu. Grób posła znajduje się w nowej kwaterze, przy jednej z głównych alejek – w miejscu, które ma szczególny, symboliczny wymiar, ponieważ nieopodal pochowany jest znany społecznik Aleksander Widera – lekarz, który na przełomie XIX i XX wieku pracował w Sosnowcu, niosąc pomoc najuboższym mieszkańcom regionu, a jego postać posłużyła za inspiracją dla Stefana Żeromskiego do stworzenia postaci doktora Judyma w powieści „Ludzie bezdomni”. Na tym samym cmentarzu pochowany jest również Edward Gierek.

Jak wygląda miejsce spoczynku Litewki? W miniony weekend pokazała na Facebooku posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Dominika Chorosińska. -Miejsce pochówku posła Łukasza Litewki. Spoczywaj w pokoju - napisała poście z fotografią. Zdjęcie jest bardzo poruszające, ponieważ grobu dosłownie nie widać spod kwiatów, wieńców, wiązanek i morza zniczy. Widać, że bardzo wiele osób pamięta o Łukaszu Litewce, co nie dziwi, bo polityk swoim zachowaniem i działaniem na rzecz ludzi oraz zwierząt, zaskarbił sobie wielki szacunek wśród społeczeństwa. 

Tak wygląda grób Łukasza Litewki po pogrzebie. Ocean zniczy i kwiatów. Ślij mi czasem uśmiech z nieba
Galeria zdjęć 14
2026_04_29_ExB_VOD_2 Dukaczewski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

pogrzeb łukasza litewki
DOMINIKA CHOROSIŃSKA
ŁUKASZ LITEWKA