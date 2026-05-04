Chorosińska pokazała, jak kilka dni po pogrzebie wygląda grób Łukasza Litewki. Poruszający widok

Pogrzeb Łukasza Litewki odbył się w Sosnowcu. W kościele oprócz najbliższej rodziny zmarłego, jego znajomych, krewnych i przyjaciół, pojawili się także politycy. Obecni byli: prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą Nawrocką, która zdobyła się na wzruszający gest i na uroczystości miała ze sobą apaszkę - prezent od posła Litewki; premier Donald Tusk; marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty; wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat; minister Katarzyna Kotula; wicepremier i minister Krzysztof Gawkowski, posłowie: Anna Maria Żukowska, Mariusz Błaszczak, Grzegorz Płaczek, Paulina Matysiak.

W czasie przy padło wiele ważnych i poruszających słów, a prezydent przekazał rodzinie zmarłego parlamentarzysty odznaczenie, które pośmiertnie zostało nadane Łukaszowi Litewce, czyli Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Trumna z ciałem polityka została złożona na miejscowym cmentarzu. Grób posła znajduje się w nowej kwaterze, przy jednej z głównych alejek – w miejscu, które ma szczególny, symboliczny wymiar, ponieważ nieopodal pochowany jest znany społecznik Aleksander Widera – lekarz, który na przełomie XIX i XX wieku pracował w Sosnowcu, niosąc pomoc najuboższym mieszkańcom regionu, a jego postać posłużyła za inspiracją dla Stefana Żeromskiego do stworzenia postaci doktora Judyma w powieści „Ludzie bezdomni”. Na tym samym cmentarzu pochowany jest również Edward Gierek.

Jak wygląda miejsce spoczynku Litewki? W miniony weekend pokazała na Facebooku posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Dominika Chorosińska. -Miejsce pochówku posła Łukasza Litewki. Spoczywaj w pokoju - napisała poście z fotografią. Zdjęcie jest bardzo poruszające, ponieważ grobu dosłownie nie widać spod kwiatów, wieńców, wiązanek i morza zniczy. Widać, że bardzo wiele osób pamięta o Łukaszu Litewce, co nie dziwi, bo polityk swoim zachowaniem i działaniem na rzecz ludzi oraz zwierząt, zaskarbił sobie wielki szacunek wśród społeczeństwa.

