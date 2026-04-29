Poruszająca scena w kościele. Nawrocki podszedł do ojca Łukasza Litewki

Paulina Jaworska
2026-04-29 13:56

Pogrzeb Łukasza Litewki odbywa się w Sosnowcu. W ostatnim pożegnaniu udział bierze m.in. prezydent Karol Nawrocki, który tuż po rozpoczęciu uroczystości pogrzebowych wręczył rodzinie zmarłego polityka odznaczenie państwowe, czyli Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent złożył odznaczenie na ręce ojca zmarłego polityka, Zdzisława Litewki.

Prezydent Karol Nawrocki uhonorował zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewkę: - Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - przekazała kancelaria prezydneta.

Tuż na początku uroczystości pogrzebowej w kościele w Sosnowcu, w którym odbywa się pogrzeb Łukasza Litewki, głos zabrał dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Olejniczak, który poprowadził ceremonię wręczenie odznaczenia: - Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej, pośmiertnie odznaczony zostaje Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Łukasz Litewka - odczytał dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdy wybrzmiały te słowa, prezydent Karol Nawrocki podszedł do ojca posła Łukasza Litewki i na jego ręce złożył  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. To był szczególny moment uroczystości pogrzebowej. Nawrocki pochylił głowę, widać było, że jest bardzo poruszony, gdy podaje ojcu polityka odznaczenie państwowe. 

Poseł Łukasz Litewka był znany ze swojej działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka aktywnie działała na rzecz potrzebujących, wykorzystując media społecznościowe do nagłaśniania i wspierania leczenia dzieci, ratowania zwierząt oraz reagowania na trudne sytuacje w lokalnej społeczności. Jego odejście poruszyło więc nie tylko świat polityki, ale cała Polskę. 

