We wtorek Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego zajmie się kompleksowym przygotowaniem Polski (infrastruktura, logistyka, finanse) na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich.

Prezydent Karol Nawrocki udaje się do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta Trumpa, by omówić kluczowe kwestie bezpieczeństwa Polski i stałą obecność wojsk USA.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, co jest kluczową decyzją w kontekście polsko-amerykańskiej współpracy obronnej.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz złożył USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Rząd Donalda Tuska przygotowuje Polskę na wojska amerykańskie

Sprawy nabierają tempa. Premier Donald Tusk poinformował, że już we wtorek zbierze się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. To odpowiedź na zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Rząd chce być gotowy.

Jak wyjaśnił szef rządu, spotkanie odbędzie się na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, we wtorek specjalny komitet rządu zajmie się przygotowaniem infrastruktury, logistyki i finansowania pod kątem zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o to, żeby Polska była „konkretnie, precyzyjnie przygotowana” na realizację obietnicy, którą prezydent Karol Nawrocki usłyszał od amerykańskiego przywódcy. Informacje te potwierdził sam minister Kosiniak-Kamysz. „Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich. Ważne i dobre decyzje dla Polski przed nami” – napisał na portalu X.

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O czym prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem?

Podczas gdy rząd Donalda Tuska pracuje w Warszawie, prezydent Karol Nawrocki leci z wizytą do Waszyngtonu. Oficjalnie został zaproszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa na galę mieszanych sztuk walki, ale prawdziwy cel wizyty jest znacznie poważniejszy. Chodzi o bezpośrednie rozmowy na najwyższym szczeblu.

Jak poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, rozmowa Nawrockiego z Trumpem ma dotyczyć kluczowych spraw. Na stole będą tematy współpracy gospodarczej i energetycznej, ale priorytetem jest bezpieczeństwo. Głównym tematem wizyty prezydenta w USA mają być jednak sprawy bezpieczeństwa, w tym kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Premier Donald Tusk, komentując wyjazd, wyraził nadzieję, że prezydent Nawrocki przypomni Donaldowi Trumpowi o jego obietnicy. Dodał też z przymrużeniem oka, aby prezydent, znany z zamiłowania do boksu, „nie dał się zaciągnąć do klatki”.

Temat zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w Polsce nie jest nowy, ale ostatnio nabrał realnych kształtów. Wszystko za sprawą deklaracji, która padła wprost z ust amerykańskiego przywódcy. To ona uruchomiła obecne działania zarówno po stronie rządu, jak i prezydenta.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, podkreślając swoje dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Ta obietnica była tym ważniejsza, że pojawiła się po okresie niepewności. Wcześniej media donosiły, że Pentagon może anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. żołnierzy.

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