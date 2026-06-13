Czołg Abrams, pojazdy policyjne, pierwsza pomoc i samoobrona

To pierwsze takie wydarzenie w stolicy poświęcone bezpieczeństwu, obronności i przygotowaniu państwa oraz obywateli na współczesne zagrożenia. Organizatorzy połączyli świat nowoczesnych technologii, służb mundurowych i wojska z praktyczną wiedzą, którą każdy może wykorzystać w codziennym życiu.

Pierwszy dzień targów będzie przeznaczony dla przedstawicieli administracji publicznej, wojska, służb i przemysłu obronnego. Odbędą się konferencje, debaty eksperckie oraz uroczysta gala wręczenia nagród Złote Gardy Portalu Obronnego.

Dla mieszkańców i rodzin najważniejszy będzie jednak drugi dzień wydarzenia. W sobotę, 20 czerwca, hale EXPO XXI oraz teren zewnętrzny zostaną otwarte dla wszystkich odwiedzających.

Na gości czekać będzie ponad 100 wystawców, trzy sceny tematyczne oraz liczne pokazy, warsztaty i prezentacje sprzętu wykorzystywanego przez wojsko, policję i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Jedną z największych atrakcji będzie możliwość zobaczenia z bliska ciężkiego sprzętu wojskowego. Zwiedzający będą mogli obejrzeć między innymi czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak, specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej, terenowego Jeepa Wranglera oraz pojazd obserwacyjny PJN zbudowany na bazie Toyoty Hilux.

Sprzęt i policyjne technologie na wyciągnięcie ręki

Swoje możliwości zaprezentuje również Komenda Stołeczna Policji. Na targach pojawią się pojazdy wykorzystywane przez różne jednostki policyjne, w tym motocykle drogówki, radiowozy oznakowane i nieoznakowane, specjalistyczne pojazdy oddziałów prewencji, więźniarka, pojazdy wykorzystywane przez policyjnych kontrterrorystów oraz sprzęt służący do neutralizacji materiałów wybuchowych.

Wśród eksponatów znajdzie się między innymi specjalistyczny pojazd TUR używany przez funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych, pojazd AW Tajfun IV należący do Oddziału Prewencji Policji, policyjne skutery wodne wykorzystywane przez Komisariat Rzeczny Policji oraz sprzęt i uzbrojenie używane podczas codziennej służby.

– Nasze stoisko to nie tylko okazja do obejrzenia nowoczesnego sprzętu z bliska. Będzie można także porozmawiać z policjantami różnych pionów służby i dowiedzieć się, jak wygląda praca w Policji oraz proces rekrutacji – zapowiadają przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji.

Nie tylko pokazy – naucz się ratować życie i reagować w kryzysie

Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji praktycznych. Jedną z nich będzie strzelnica laserowa, gdzie odwiedzający będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w bezpiecznych warunkach.

Duże zainteresowanie wzbudzi z pewnością także symulator dachowania udostępniony przez Służbę Ochrony Państwa. Dzięki niemu uczestnicy przekonają się, jak zachowuje się pojazd podczas wypadku i dlaczego prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa mogą uratować życie.

Warszawskie Targi Obronne mają jednak nie tylko prezentować sprzęt, ale przede wszystkim uczyć. Dlatego ważną częścią programu będą bezpłatne warsztaty prowadzone przez ekspertów Fundacji Gotowi.org.

Podczas szkolenia „Bądź bezpieczny i gotowy” uczestnicy poznają podstawowe zasady samoobrony, nauczą się rozpoznawania zagrożeń oraz właściwego reagowania w niebezpiecznych sytuacjach.

Nie zabraknie także praktycznych zajęć z pierwszej pomocy. Podczas bloku „Karetka dojedzie za 12 minut, nie masz tyle czasu” instruktorzy pokażą, jak reagować w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, masywnego krwotoku czy zadławienia. To umiejętności, które mogą pomóc uratować życie jeszcze przed przyjazdem ratowników.

Osoby zainteresowane przygotowaniem na sytuacje kryzysowe będą mogły uczestniczyć w szkoleniu „Twoje 10 kroków do zbudowania odporności na zagrożenia”. Eksperci pokażą, jak zwiększyć bezpieczeństwo własne i swojej rodziny podczas awarii, katastrof czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Program wydarzenia obejmuje również wykłady poświęcone cyberbezpieczeństwu, bezpiecznemu korzystaniu z internetu, medycynie pola walki, sportom strzeleckim, procedurom uzyskania pozwolenia na broń oraz roli obywateli w budowaniu odporności państwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Obrony Narodowej, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Prezydent m.st. Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Związek Banków Polskich oraz Polska Akademia Nauk. Partnerem wydarzenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

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Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca 2026 roku w Centrum EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Dzięki współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa posiadacze Karty Warszawiaka oraz pełnoletni posiadacze Karty Młodego Warszawiaka mogą bezpłatnie wejść na targi w dniu otwartym, 20 czerwca, po okazaniu ważnej karty przy wejściu.

Szczegółowy program, lista wystawców oraz informacje dotyczące biletów dostępne są na stronie www.warszawskietargiobronne.pl. Aktualności można śledzić również na profilach Warszawskich Targów Obronnych w mediach społecznościowych oraz na Portalu Obronnym.

PAMIĘTAJ:

Warszawskie Targi Obronne 2026

19–20 czerwca 2026 r.

EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

KUP Bilet na warszawskietargiobronne.pl Aktualności: Facebook i Instagram Warszawskich Targów Obronnych oraz Portal Obronny na LinkedInie

Bezpłatny wstęp 20 czerwca dla posiadaczy Karty Warszawiaka i pełnoletnich posiadaczy Karty Młodego Warszawiak