Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych w Polsce. Jest decyzja TK!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-28 12:16

Rozporządzenie ministra cyfryzacji w zakresie, w jakim wprowadza wzory dokumentów ws. aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą Trybunał Konstytucyjny orzekł za niezgodne z Konstytucją. Prezes Trybunału Konstytucjnego Bogdan Święczkowski przekazał, że decyzja w tej sprawie zapadła jednogłośnie.

Małżeństwa jednopłciowe
Autor: BhaktiCreative/ Pixabay.com

We wtorek, 28 lipca, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie ministra cyfryzacji w zakresie, w jakim wprowadza ono wzory dokumentów ws. aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niekonstytucyjne. 

Wniosek został rozpoznany w trzyosobowym składzie: przewodniczący składu, prezes TK Bogdan Święczkowski, sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz i sędzia Wojciech Sych. Wyrok zapadł jednogłośnie.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego pozwalająca na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych została opublikowana w Dzienniku Ustaw 22 maja.  Zgodnie ze zmianą obowiązujące wcześniej nazwy rubryk „dane kobiety” i „dane mężczyzny” zostały zastąpione przez opcjonalne „dane mężczyzna/kobieta”. Nowe wzory zawarte w rozporządzeniu dotyczą dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, tj. odpisu zupełnego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

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- Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w polskim urzędzie stanu cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - mówił w dniu publikacji rozporządzenia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przekonywał ten resort, zmiana „zapewnia kierownikom urzędów stanu cywilnego jasną podstawę działania, a obywatelom i obywatelkom – równe traktowanie i przewidywalność decyzji administracyjnych”.

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