Małżeństwa jednopłciowe z zagranicy będą wpisywane w Polsce. Są trzy wzory aktów

Polska administracja dokonuje przełomowej zmiany: w urzędach stanu cywilnego możliwe będzie transkrybowanie zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych.

Minister Kierwiński podpisał rozporządzenie wprowadzające trzy nowe wzory aktów małżeństwa, co jest konsekwencją wyroków sądów i orzeczeń TSUE.

Choć nie oznacza to legalizacji ślubów jednopłciowych w kraju, to kluczowy krok dla par zawartych za granicą. Sprawdź, od kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Trzy wzory aktu małżeństwa. Tak zmienią się dokumenty

To ważna zmiana dla par jednopłciowych, które zawarły małżeństwo za granicą i chcą przenieść zagraniczny akt do polskiego rejestru stanu cywilnego. Do tej pory problemem były m.in. wzory dokumentów i system oparty na rubrykach dostosowanych wyłącznie do małżeństwa kobiety i mężczyzny.

Po wejściu rozporządzenia w życie mają obowiązywać trzy formy aktu małżeństwa: dla związku kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety oraz mężczyzny i mężczyzny.

Kierwiński: Wyroki sądów będą wykonywane

O podpisaniu rozporządzenia poinformował Marcin Kierwiński na platformie X.

„Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Tak jak obiecaliśmy, rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane” — napisał szef MSWiA. „Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą” — przekazał Gawkowski. Dodał również: „Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich”.

Wlasnie podpisałem rozporządzenie ws transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Dziękuję @KGawkowski za współpracę. Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane.— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 22, 2026

Śmiszek: „Mamy to”

Do sprawy odniósł się także Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Polityk nie krył zadowolenia i napisał w serwisie X, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

„Mamy to. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych będzie możliwa w każdym USC w całej Polsce” — napisał Śmiszek.

‼️mamy to‼️Transkrypcja małżeństw 🏳️‍🌈 jednopłciowych będzie możliwa w każdym USC w całej Polsce!Tak, także w tych gminach gdzie jeszcze niedawno niektórzy próbowali zgrywać prawackich gierojów i zapowiadali odmowę transkrypcji.Brawo @_Lewica! Postępu nie da się zatrzymać!🏳️‍🌈🇵🇱— Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) May 22, 2026

To nie oznacza ślubów jednopłciowych w Polsce

Nowe rozporządzenie nie wprowadza możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych w Polsce. Dotyczy wyłącznie transkrypcji, czyli przeniesienia do polskiego rejestru aktu małżeństwa zawartego legalnie za granicą.

Zmiana jest konsekwencją wyroków sądów administracyjnych oraz orzeczenia TSUE, które zobowiązało Polskę do uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych w innych państwach UE.

Przełom po wyrokach sądów

W marcu NSA, orzekając w sprawie małżeństwa Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana, wskazał, że techniczne niedostosowanie systemu nie może blokować wykonania wyroku. Ich akt małżeństwa, zawarty w 2018 roku w Berlinie, został niedawno jako pierwszy taki dokument przeniesiony do polskiego rejestru.

Równolegle w Sejmie trwają prace nad projektem dotyczącym statusu osoby najbliższej i umowy o wspólnym pożyciu. To osobna regulacja, która ma dotyczyć m.in. spraw majątkowych, mieszkania, informacji medycznej i pełnomocnictw w codziennych sprawach.

