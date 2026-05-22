Żurek czy Bodnar? Polacy wskazali lepszego ministra sprawiedliwości

Sondaż wykazał, że obecny minister Waldemar Żurek jest oceniany lepiej (23,6% wskazań) niż jego poprzednik Adam Bodnar (11,4%), choć najliczniejsza grupa (37,1%) ocenia ich podobnie.

Adam Bodnar został zastąpiony przez Waldemara Żurka z powodu społecznego i politycznego zniecierpliwienia tempem rozliczania poprzedniej władzy.

Donald Tusk uzasadnił zmianę potrzebą ministra, który "podejmie działania w sposób bardzo stanowczy, twardy, bez wahania", wskazując, że Waldemar Żurek pasuje do tego profilu.

Zgodnie z wynikami sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu, Polacy zostali zapytani: "Kogo Pan/Pani lepiej ocenia w roli ministra sprawiedliwości: Adama Bodnara czy Waldemara Żurka?". Odpowiedzi ujawniły zróżnicowane postawy. Najliczniejsza grupa uczestników badania, stanowiąca 37,1 procenta, zadeklarowała, że ocenia obydwu szefów resortu sprawiedliwości za czasów rządów Donalda Tuska w podobny sposób. W bezpośrednim porównaniu, obecny szef resortu sprawiedliwości, Waldemar Żurek, uzyskał większe poparcie. 23,6 procenta badanych wskazało, że to on jest lepszym ministrem. Z kolei Adama Bodnara wybrało 11,4 procenta respondentów. Istotny odsetek, bo aż 28 procent osób biorących udział w sondażu, nie miało zdania na temat oceny obu polityków.

Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości

Decyzja o rekonstrukcji rządu i zmianie na stanowisku ministra sprawiedliwości została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska 23 lipca 2025 roku. Dzień później prezydent formalnie powołał dotychczasowego sędziego Waldemara Żurka na urząd szefa resortu sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Waldemar Żurek zastąpił Adama Bodnara, który kierował ministerstwem od początku powstania rządu czyli od 13 grudnia 2023 roku.

Według informacji podawanych przez media, głównym powodem tej zmiany było społeczne i polityczne zniecierpliwienie tempem rozliczania poprzedniej władzy. Premier Donald Tusk, wyjaśniając swoją decyzję.

- Potrzebuję dzisiaj ministrów, którzy podejmą działania w sposób bardzo stanowczy, twardy, bez wahania i to wymaga pewnych predyspozycji. Pan minister Żurek to jest ten typ człowieka, który pasuje mi do tego profilu - wyjaśniał wówczas.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Waldemar Żurek:

28

Sonda Kogo lepiej oceniasz jako ministra sprawiedliwości? Waldemara Żurka Adama Bodnara Obu oceniam tak samo Żaden nie jest dobrym dobrym ministrem sprawiedliwości Nie wiem