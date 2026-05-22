Jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA? Kulisy sprawy i zarzuty prokuratury

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w USA, choć prokuratura przygotowywała mu zarzuty w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości.

Jego wyjazd stał się możliwy dzięki serii opóźnień w działaniach organów ścigania, co zniweczyło próbę zastosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Odkryj kulisy, jak Ziobro opuścił kraj, wykorzystując specjalną wizę, i co dokładnie mu zarzuca prokuratura w głośnej sprawie.

Kulisy wyjazdu Zbigniewa Ziobry. Jak były minister opuścił Polskę?

Informacje o planach postawienia zarzutów Zbigniewowi Ziobrze, niemal identycznych jak te, które półtora roku wcześniej usłyszał jego podwładny Marcin Romanowski, krążyły w przestrzeni publicznej od dawna. Mimo to, formalne kroki podjęto z dużym opóźnieniem. W listopadzie 2025 roku prokuratura wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi. Już miesiąc później polityk był widziany na Węgrzech, skąd następnie udał się do Stanów Zjednoczonych.

Prokuratura Krajowa zareagowała, wydając za nim list gończy obowiązujący na terenie Polski. Dopiero cztery dni później złożono wniosek o europejski nakaz aresztowania (ENA). Jak się okazało, ten kluczowy krok nie przyniósł natychmiastowego rezultatu. Rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak, skomentował sytuację jednoznacznie:

„Od kilku dni posiadamy potwierdzoną już informację, że Zbigniew Ziobro wyleciał 9 maja z Mediolanu do Nowego Jorku. Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Gdyby podejrzany był poszukiwany ENA, o co wnosiliśmy od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy” – podkreślił prokurator.

Zarzuty prokuratury i afera Funduszu Sprawiedliwości

Śledztwo, w którego centrum znajduje się Zbigniew Ziobro, dotyczy przede wszystkim nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. To właśnie na podstawie tego postępowania zarzuty usłyszał wcześniej były wiceminister Marcin Romanowski.

Co prokuratura zarzuca Ziobrze?

Choć postanowienia o przedstawieniu zarzutów dla Ziobry i Romanowskiego są bardzo podobne, w przypadku byłego ministra sprawiedliwości lista jest dłuższa i obejmuje łącznie 26 zarzutów. Najważniejsze z nich to:

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, którą miał kierować jako minister.

Niedopełnienie obowiązku nadzoru nad Funduszem Sprawiedliwości, którego był formalnym dysponentem.

Próba przywłaszczenia środków na remont budynku prokuratury.

Ukrywanie dokumentów dotyczących śledztwa w swoim domu.

Kluczowym elementem materiału dowodowego są zeznania Tomasza M., byłego dyrektora w Ministerstwie Sprawiedliwości, który zyskał status tzw. małego świadka koronnego. Był on przesłuchiwany niemal codziennie przez kilka tygodni, a jego relacje stanowią podstawę wielu zarzutów.

Linia obrony byłego ministra

Obrońcy Zbigniewa Ziobry wskazują, że ich klient scedował większość obowiązków związanych z Funduszem Sprawiedliwości na swoich zastępców. Sugerują również, że zarzuty dotyczące niedopełnienia nadzoru są próbą przypisania mu odpowiedzialności karnej za decyzje podejmowane przez podwładnych.

Dlaczego organy ścigania nie zatrzymały Ziobry? Kontrowersje wokół opóźnień

Główne pytanie, które pojawia się w tej sprawie, brzmi dlaczego działania prokuratury i sądu były tak powolne? Zarówno śledczy, jak i sędziowie przedstawiają swoje argumenty, jednak nie gaszą one publicznej debaty.

Tłumaczenia prokuratury: „obszerny materiał dowodowy”

Prokuratura Krajowa broni się, twierdząc, że wszystkie czynności były prowadzone niezwłocznie. Opóźnienia miały wynikać z ogromu materiału dowodowego oraz konieczności zebrania kompletu dowodów, aby sformułować wszystkie 26 zarzutów.

