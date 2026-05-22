Biejat uderza w Bosaka po jego wpisie o dzieciach. „Niewiele wiesz o życiu”

Weronika Fakhriddinova
2026-05-22 12:28

Wpis Krzysztofa Bosaka o dzieciach i pieniądzach wywołał mocną reakcję Magdy Biejat. Polityk Konfederacji napisał, że „normalne zdrowe dziecko potrzebuje głównie czasu i troski, a nie pieniędzy”. Wicemarszałkini Senatu odpowiedziała mu błyskawicznie i zarzuciła, że „niewiele wie o życiu”.

Wszystko zaczęło się od wpisu Krzysztofa Bosaka na platformie X. Polityk Konfederacji odniósł się do argumentu, że część osób nie decyduje się na dzieci z powodów finansowych.

„Jeśli ktoś twierdzi, że go nie stać na dziecko to dał się strasznie zmanipulować lub nie mówi prawdy. Normalne zdrowe dziecko potrzebuje głównie czasu i troski, a nie pieniędzy” – napisał Bosak.

To jednak nie był koniec jego wypowiedzi. Polityk dodał też:

„W ostateczności można je oddać pod opiekę innym i jest to zawsze lepsza opcja niż je zabić”.

Wpis bardzo szybko zaczął krążyć po sieci i wywołał falę komentarzy. Niedługo później odpowiedziała Magda Biejat.

Wicemarszałkini Senatu nie ukrywała oburzenia. W swoim wpisie zwróciła uwagę na codzienne koszty związane z wychowaniem dziecka i zarzuciła Bosakowi brak zrozumienia dla realiów życia rodzin.

„Jak na kogoś kto ciągle nas poucza, jak mamy żyć, niewiele wiesz o życiu. Nawet zdrowe dziecko potrzebuje ubrań, kąta w domu do spania i nauki, lekarza, zajęć dodatkowych, wyjazdu na wakacje” – napisała Biejat.

Polityczka Lewicy dodała też:

„I dokładnie tak się objawia troska – że się chce dziecku to wszystko zapewnić”.

Reakcja Biejat szybko podbiła dyskusję. Nie była długa, ale uderzała dokładnie w punkt, który dla wielu rodziców jest codziennością. Dziecko to nie tylko miłość i czas, ale też rachunki, lekarze, ubrania, zajęcia, wakacje i miejsce do życia.

Wpis Bosaka poruszył temat, który łatwo rozpala emocje, bo dotyczy bardzo konkretnych doświadczeń wielu rodzin. Polityk Konfederacji akcentował troskę i obecność rodzica. Biejat odpowiedziała mu językiem codzienności: przypomniała, że troska oznacza także możliwość zapewnienia dziecku podstawowych warunków.

