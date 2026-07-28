Mocne uderzenie Sikorskiego w Bąkiewicza. „Żołnierze AK faszystów nie naśladowali”

Wicepremier Radosław Sikorski ostro skomentował występ Roberta Bąkiewicza w Telewizji Republika, wywołując natychmiastową reakcję w przestrzeni publicznej.

Minister spraw zagranicznych zarzucił Bąkiewiczowi naśladowanie skrajnie prawicowych postaw, zestawiając je z bohaterstwem Powstańców Warszawskich.

Dowiedz się, dlaczego te mocne słowa Sikorskiego, padające tuż przed rocznicą Powstania, wywołały tak burzliwą debatę publiczną.

Radosław Sikorski zamieścił w poniedziałek, 28 lipca, mocny komentarz na platformie X. Wicepremier i minister spraw zagranicznych odniósł się do występu Roberta Bąkiewicza w Telewizji Republika.

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Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że działacz pojawił się na ekranie na tle pomnika Powstańców Warszawskich. Następnie zestawił postawę żołnierzy Armii Krajowej z poglądami, które przypisuje Bąkiewiczowi.

Sikorski odpowiada Bąkiewiczowi

Sikorski zaznaczył, że krytycznie ocenia samą decyzję o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Jednocześnie podkreślił swój szacunek dla jego uczestników.

– Bąkiewicz pozuje w TVRepublika na tle pomnika Powstańców Warszawskich. Jestem krytykiem decyzji o rozpoczęciu powstania ale nikt mnie nie wyprzedzi w szacunku dla powstańców. M.in. dlatego, że żołnierze AK faszystów nie naśladowali, lecz do nich strzelali – napisał Radosław Sikorski.

Bąkiewicz pozuje w TVRepublika na tle pomnika Powstańców Warszawskich.Jestem krytykiem decyzji o rozpoczęciu powstania ale nikt mnie nie wyprzedzi w szacunku dla powstańców.https://t.co/3hLwj3V4jq. dlatego, że żołnierze AK faszystów nie naśladowali, lecz do nich strzelali.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 28, 2026

Sikorski nie wskazał wprost, do której wypowiedzi lub którego zachowania Bąkiewicza nawiązuje. Wymowa jego wpisu była jednak jednoznaczna. Szef polskiej dyplomacji zasugerował, że symbolika Powstania Warszawskiego nie powinna być wykorzystywana przez osoby, którym zarzuca naśladowanie skrajnie prawicowych postaw.

Spór na kilka dni przed rocznicą Powstania

Komentarz pojawił się na kilka dni przed 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Co roku 1 sierpnia w całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające żołnierzy Armii Krajowej i ludność cywilną Warszawy.

Sam Sikorski od lat podkreśla, że pozostaje krytykiem politycznej i wojskowej decyzji o rozpoczęciu walk. W najnowszym wpisie zaznaczył jednak, że nie wpływa to na jego ocenę odwagi oraz poświęcenia samych powstańców.

Robert Bąkiewicz nie odniósł się jeszcze w pokazanym materiale do słów wicepremiera.

Poniżej galeria zdjęć: Sikorski ostro do Macierewicza w Sejmie

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