Były poseł znany z Radia Maryja i TV Trwam walczy z rakiem z przerzutami. Nie ma czasu czekać

Były poseł PiS, Jacek Kurzępa, toczy heroiczną walkę z agresywnym, nieoperacyjnym rakiem nerki, który dał przerzuty do płuc i wątroby.

Pilne leczenie, obejmujące innowacyjne terapie i rehabilitację, wymaga zebrania kwoty 340 tysięcy złotych, z czego znaczna część wciąż czeka na wsparcie.

Sprawdź, jak możesz pomóc profesorowi Kurzępie w tej dramatycznej walce o zdrowie i przyczynić się do zebrania brakujących funduszy.

Jacek Kurzępa, były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości oraz wieloletni wykładowca akademicki, mierzy się z ciężką chorobą onkologiczną. W internecie trwa zweryfikowana zbiórka pieniędzy na jego leczenie.

Z opisu zrzutki wynika, że u profesora zdiagnozowano nieoperacyjnego raka jasnokomórkowego nerki. Choroba dała przerzuty do płuc i wątroby.

Były poseł PiS potrzebuje kosztownego leczenia

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Kurzępa przeszedł już kilka etapów leczenia onkologicznego. Organizatorzy zbiórki wskazują, że konieczne są między innymi kolejne zabiegi, rehabilitacja, specjalistyczna terapia, leki osłonowe oraz stała opieka medyczna.

Choroba niemal całkowicie uniemożliwiła mu dalszą pracę zawodową. Kurzępa prowadził wcześniej terapię dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz przyjmował pacjentów w prywatnym gabinecie.

Koszty leczenia, opieki i rehabilitacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy oszacowano na około 340 tys. zł. Największym wydatkiem ma być zabieg metodą Nanoknife, którego koszt określono na około 80 tys. zł. Kolejne 40 tys. zł ma pochłonąć sześciomiesięczny cykl innowacyjnej terapii onkologicznej.

Pieniądze są potrzebne również na diagnostykę, rehabilitację, leki przeciwbólowe i przeciwwymiotne, opiekunkę medyczną, pomoc psychoonkologa, specjalistyczną dietę oraz dojazdy na zabiegi.

Na moment widoczny na stronie zbiórki udało się zgromadzić ponad 168 tys. zł, czyli około 49 proc. potrzebnej kwoty. Do osiągnięcia celu brakuje jeszcze ponad 170 tys. zł.

„Nie jest tak źle”

Profesor informuje wspierających o swoim stanie zdrowia. Po pierwszym wlewie chemioterapii przekazał, że czuje się lepiej, niż początkowo się spodziewał. Zaznaczył jednak, że przed nim są kolejne sesje leczenia.

– Nie jest tak źle. Absolutnie nie jest tak źle – zapewnił. – To, że jestem dzielny, to w dużej mierze również wasza zasługa. Za to wspieranie mojej dzielności serdecznie dziękuję – przekazał.

Zbiórkę promuje w mediach społecznościowych między innymi Krystian Majewski. „Rak nie czeka, postępuje” – napisał, apelując o wpłaty i udostępnianie informacji.

Kim jest Jacek Kurzępa?

Jacek Kurzępa jest socjologiem, nauczycielem akademickim i działaczem społecznym. Z list Prawa i Sprawiedliwości dostał się do Sejmu VIII kadencji, a następnie sprawował mandat także w IX kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku nie uzyskał reelekcji.

Angażował się między innymi w działalność harcerską, inicjatywy skierowane do młodzieży oraz upamiętnianie historii Polski. W 2023 roku został uhonorowany Złotym Medalem „Reipublicae Memoriae Meritum”.

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