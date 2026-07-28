Kim jest Marcin Ociepa? PiS chce, by był wicemarszałkiem Sejmu

PiS zgłosiło Marcina Ociepę jako kandydata na wicemarszałka Sejmu. Jest to kluczowa decyzja mająca na celu obsadzenie wakującego miejsca w Prezydium Sejmu, które przysługuje największemu klubowi opozycyjnemu.

Nominacja Ociepy następuje po wcześniejszym niepowodzeniu kandydatury Elżbiety Witek i ma na celu wypełnienie luki, gdyż PiS jest obecnie jedynym klubem bez swojego przedstawiciela w Prezydium.

Decyzja ta jest interpretowana w kontekście wewnętrznych rozgrywek politycznych w obrębie prawicy, a Mateusz Morawiecki określił się "ojcem chrzestnym" nominacji Ociepy, sugerując, że jest to odpowiedź na działania jego stowarzyszenia.

PiS formalnie przedstawił Marcina Ociepę jako swojego kandydata na funkcję wicemarszałka Sejmu. Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, oficjalnie poinformował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o kandydaturze Ociepy, wyrażając jednocześnie oczekiwanie na szybkie procedowanie wniosku.

- Marszałek Czarzasty przyjął do wiadomości. Wszystko w rękach marszałka. Nam zależy, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie. Przypomnę, że wakat w Prezydium Sejmu jest dla Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził.

Odnosząc się do doniesień medialnych sugerujących, że wybór Ociepy jest działaniem wyprzedzającym wobec ewentualnych inicjatyw politycznych Mateusza Morawieckiego, Błaszczak podkreślił dominującą pozycję PiS.

- Proszę pamiętać, że nawet kiedy powstanie inny klub, reprezentujący inną partię, którą buduje Mateusz Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycyjnym - poinformował. - Z panem ministrem Ociepą współpracowałem wiele lat w ministerstwie obrony narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia roli wicemarszałka Sejmu - dodał.

Stanowisko Mateusza Morawieckiego Mateusz Morawiecki, pytany o poparcie dla kandydatury Ociepy, potwierdził pozytywne stanowisko swojej frakcji.

- Czuję się ojcem chrzestnym nominacji Marcina Ociepy - ocenił.

Były premier wyraził pogląd, że nominacja Ociepy przez PiS jest reakcją na aktywność jego stowarzyszenia. Zaznaczył również, że Marcin Ociepa jest liderem stowarzyszenia „OdNowa RP”. Na pytanie o możliwość zgłoszenia własnego kandydata na wicemarszałka przez jego klub, Morawiecki stwierdził, że „pewnie warto by było”, lecz jednocześnie zaznaczył, że kwestia ta nie była przedmiotem ich rozważań.

Marcin Ociepa - kariera

Marcin Ociepa, urodzony w 1984 roku w Opolu, to polityk z doświadczeniem zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej. W okresie rządów Mateusza Morawieckiego sprawował funkcje wiceministra w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Obrony Narodowej. Od 2019 roku jest posłem na Sejm, początkowo reprezentując Porozumienie Jarosława Gowina w ramach Zjednoczonej Prawicy, a w wyborach w 2023 roku startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej pełnił rolę wiceprezesa partii Polska Razem, a następnie Porozumienie. Po zakończeniu współpracy Porozumienia z PiS, założył stowarzyszenie „OdNowa RP”. W grudniu 2023 roku zakończył pełnienie funkcji wiceministra. Od 2025 roku jest delegatem polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Marcin Ociepa jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Opolskim, gdzie specjalizował się w studiach europejskich. Jego ścieżka zawodowa obejmowała również pracę naukową jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Opolskim oraz Politechnice Opolskiej. Uczestniczył w prestiżowym International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA. Posiada także dyplomy studiów podyplomowych Master of Business Administration oraz Master of Public Administration, uzyskane w ramach programów realizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. W latach 2007-2009 był dyrektorem biura europosła Konrada Szymańskiego, a do 2010 roku kierował również biurem posłanki Leny Dąbkowskiej-Cichockiej. W 2009 roku koordynował projekt „Obywatelski Projekt Strategii Rozwoju Miasta Opola – Opole 2050”. Pracował jako dyrektor Instytutu Spraw Zagranicznych w Opolu i prezes szkoły liderów Collegium Nobilium Opoliense. Jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów oraz wszedł w skład rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Marcina Ociepy sięgają 2002 roku, kiedy to wstąpił do stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści, gdzie był przewodniczącym w Opolu. W latach 2005–2009 koordynował kampanię na rzecz wprowadzenia rad dzielnic w Opolu. W 2006 roku kandydował do rady Opola z listy Chrześcijańskiego Bloku Samorządowego. W 2007 roku współpracował z Prawicą Rzeczypospolitej. W 2010 roku został wybrany do rady miejskiej w Opolu z listy komitetu „Razem dla Opola” i objął funkcję wiceprzewodniczącego rady miasta. Współtworzył partię Polska Jest Najważniejsza, z której listy startował do Sejmu w 2011 roku. Po rozwiązaniu PJN w 2013 roku współtworzył Polskę Razem, gdzie objął przewodnictwo struktur w województwie opolskim. W wyborach samorządowych w 2014 roku bezskutecznie kandydował na prezydenta Opola, zdobywając 22,13% w pierwszej turze i 32,14% w drugiej. Utrzymał jednak mandat radnego i objął stanowisko przewodniczącego rady miejskiej. W 2015 roku został wiceprezesem Polski Razem i z jej rekomendacji kandydował do Senatu. W 2017 roku, po przekształceniu Polski Razem w Porozumienie, pozostał jednym z wiceprezesów i stanął na czele struktur w okręgu opolskim. W 2018 roku, z listy PiS jako kandydat Porozumienia, uzyskał mandat radnego sejmiku opolskiego. W 2019 roku po raz pierwszy uzyskał mandat posła na Sejm, a w 2023 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.

Marcin Ociepa - rodzina

Marcin Ociepa deklaruje znajomość języka angielskiego i francuskiego. Jest podharcmistrzem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jest żonaty z Aleksandrą Leszczyńską-Ociepą.

W naszej galerii zobaczysz, jak Marcin Ociepa dba o ogród:

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