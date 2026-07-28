Marcin Horała wicemarszałkiem Sejmu? "Jest faworytem"

Mateusz Morawiecki i około 40 parlamentarzystów opuściło PiS po konflikcie z Jarosławem Kaczyńskim i niewypełnieniu ultimatum dotyczącego rozwiązania stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Grupa związana z Mateuszem Morawieckim planuje utworzyć nowy klub w Sejmie, który ma liczyć 40 posłów i stać się trzecim co do wielkości w parlamencie.

Nowy klub Morawieckiego będzie ubiegał się o wolne miejsce w prezydium Sejmu, a faworytem do objęcia funkcji wicemarszałka jest Marcin Horała.

W prezydium Sejmu nadal jest jedno miejsce po tym, jak w 2023 r. koalicja rządząca nie zgodziła się na kandydaturę Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu z ramienia PiS. Teraz o fotel wicemarszałka zawalczy trzeci co do wielkości klub w Sejmie, czyli środowisko związane z Mateuszem Morawieckim.

- Jest nas 40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów – zaznaczył były premier i zapewnił, że mają bardzo mocną reprezentację. Jak się dowiedzieliśmy, w tym tygodniu Morawiecki i jego ludzie mają się spotkać, aby rozmawiać o założeniu sejmowego klubu.

- Będziemy trzecim liczącym się klubem w Sejmie. I oczywiście, że będziemy domagać się funkcji wicemarszałka Sejmu. Będziemy na pewno o to zabiegać. Faworytem do wyścigu jest Marcin Horała – powiedział nam jeden z posłów. Próbowaliśmy się wczoraj skontaktować z politykiem, ale nie odbierał telefonów.

Geneza rozłamu w PiS

PiS pogrążyło się w poważnym wewnętrznym konflikcie. Dwa tygodnie temu Jarosław Kaczyński zażądał rozwiązania stowarzyszenia utworzonego przez frakcję Mateusza Morawieckiego, do którego należało około 40 parlamentarzystów oraz wielu radnych terenowych PiS. Prezes partii postawił ultimatum, którego termin upłynął w czwartek o północy. W piątek Jarosław Kaczyński ogłosił, że kilkudziesięciu posłów formacji, w tym sam Mateusz Morawiecki, zrezygnowało z członkostwa. Sytuacja ta jednoznacznie wskazuje na faktyczny rozłam w ugrupowaniu. Konsekwencje tego zdarzenia były tematem specjalnego odcinka programu "Stan Wyjątkowy".

Rozłam w PiS stał się rzeczywistością, przypieczętowując największy kryzys w obozie prawicy od lat. Konflikt między 77-letnim Jarosławem Kaczyńskim a 58-letnim Mateuszem Morawieckim zakończył się usunięciem byłego szefa rządu oraz kilkudziesięciu parlamentarzystów z szeregów partii. Prezes PiS postawił twarde warunki i oskarżył swojego byłego zastępcę o próbę przejęcia władzy. Były premier natomiast podkreślał, że walczył o jedność do ostatniej chwili, a swoje odejście określa jako "brutalne wypchnięcie" z ugrupowania.

Cała sprawa rozstrzygnęła się po upływie wyznaczonego terminu na opuszczenie stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Z partii odchodzi 40 posłów, jeden senator oraz trzech eurodeputowanych. Prezes PiS jasno określił przyczyny rozstania, twierdząc, że były premier odmówił zrezygnowania ze swoich struktur.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Marcin Horała:

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