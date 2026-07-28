Jarosław Kaczyński ciągle liderem prawicy! Rozłam PiS mu nie zaszkodził

Jarosław Kaczyński wciąż jest postrzegany jako główny lider prawicy, zwłaszcza wśród wyborców PiS, mimo ostatnich zawirowań i potencjalnego rozłamu.

Karol Nawrocki jest silnym konkurentem, zajmując drugie miejsce zarówno w sondażu ogólnym, jak i wśród wyborców PiS, tuż za Jarosławem Kaczyńskim.

Znacząca część Polaków nie potrafi wskazać nazwiska lidera prawicy, co wskazuje na brak wyraźnego, powszechnie akceptowanego kandydata poza obecnymi liderami.

W sondażu zapytano "Kto po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości będzie teraz głównym liderem prawicy?". Wśród ogółu ankietowanych, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako lidera prawicy wskazuje 20 proc. badanych. Tuż za nim plasuje się prezydent Karol Nawrocki (43 l.) z wynikiem 18 proc., a podium zamyka były premier Mateusz Morawiecki (58 l.) z poparciem 9 proc. Sławomir Mentzen (40 l.) z Konfederacji uzyskuje 7 proc., a Grzegorz Braun (59 l.) 3 proc. Aż 42 proc. Polaków nie potrafi jednak wskazać nazwiska lidera.

Jak odpowiedzieli wyborcy PiS?

Znacznie mocniejszą pozycję prezes PiS ma w grupie wyborców swojej partii. Liderem prawicy jest dla 34 proc. badanych. Karola Nawrockiego wybiera 26 proc. elektoratu PiS, a Mateusza Morawieckiego 9 proc. Wyniki pokazują, że Jarosław Kaczyński wciąż trzyma ster we własnym ugrupowaniu, choć wśród ogółu wyborców tuż za nim znajduje się Karol Nawrocki. Jak widać, ostatnie zamieszanie wokół stowarzyszeń i wykluczenia z partii ponad 30 posłów nie popsuło reputacji Jarosława Kaczyńskiego wśród wyborców. Na pewno to dla niego dobra wiadomość.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 r.

w naszej galerii zobaczysz kultowy telefon Jarosława Kaczyńskiego:

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