Jarosław Kaczyński ciągle liderem prawicy! Rozłam PiS mu nie zaszkodził

- Jarosław Kaczyński wciąż jest postrzegany jako główny lider prawicy, zwłaszcza wśród wyborców PiS, mimo ostatnich zawirowań i potencjalnego rozłamu.
- Karol Nawrocki jest silnym konkurentem, zajmując drugie miejsce zarówno w sondażu ogólnym, jak i wśród wyborców PiS, tuż za Jarosławem Kaczyńskim.
- Znacząca część Polaków nie potrafi wskazać nazwiska lidera prawicy, co wskazuje na brak wyraźnego, powszechnie akceptowanego kandydata poza obecnymi liderami.
W sondażu zapytano "Kto po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości będzie teraz głównym liderem prawicy?". Wśród ogółu ankietowanych, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako lidera prawicy wskazuje 20 proc. badanych. Tuż za nim plasuje się prezydent Karol Nawrocki (43 l.) z wynikiem 18 proc., a podium zamyka były premier Mateusz Morawiecki (58 l.) z poparciem 9 proc. Sławomir Mentzen (40 l.) z Konfederacji uzyskuje 7 proc., a Grzegorz Braun (59 l.) 3 proc. Aż 42 proc. Polaków nie potrafi jednak wskazać nazwiska lidera.
Skarbnik PiS stawiał Kaczyńskiego za wzór we wpłatach. Tymczasem prezes dopiero teraz wpłacił większą sumę
Jak odpowiedzieli wyborcy PiS?
Znacznie mocniejszą pozycję prezes PiS ma w grupie wyborców swojej partii. Liderem prawicy jest dla 34 proc. badanych. Karola Nawrockiego wybiera 26 proc. elektoratu PiS, a Mateusza Morawieckiego 9 proc. Wyniki pokazują, że Jarosław Kaczyński wciąż trzyma ster we własnym ugrupowaniu, choć wśród ogółu wyborców tuż za nim znajduje się Karol Nawrocki. Jak widać, ostatnie zamieszanie wokół stowarzyszeń i wykluczenia z partii ponad 30 posłów nie popsuło reputacji Jarosława Kaczyńskiego wśród wyborców. Na pewno to dla niego dobra wiadomość.
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków w dniach 24-25 lipca 2026 r.
w naszej galerii zobaczysz kultowy telefon Jarosława Kaczyńskiego: