Czy Tusk powinien zostać premierem po kolejnych wyborach? Wymowna odpowiedź Pełczyńskiej-Nałęcz

W porannej rozmowie w Radiu ZET minister funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie udzieliła premierowi jednoznacznego poparcia. Zamiast tego mówiła o potrzebie... zmiany. Podczas rozmowy prowadzący zapytał wprost: – Czy chce pani piątego rządu Donalda Tuska? Tak czy nie?

Odpowiedź minister była krótka, ale bardzo wymowna: – Uważam, że w Polsce jest potrzebna zmiana. Zmiana merytoryczna. Już po przejściu internetowej części rozmowy Pełczyńska-Nałęcz rozwinęła swoją myśl. Jak podkreślała, najważniejsze nie są personalia, lecz kierunek zmian. – Zmiany w postaci naprawdę dużej reformy podatkowej, prawdziwej reformy ochrony zdrowia, zupełnie innej polityki mieszkaniowej. O część tych zmian my walczymy, ale jest prze potworny opór materii.

Tusk bez jednoznacznego poparcia?

Choć liderka Polski 2050 nie powiedziała wprost, że Donald Tusk nie powinien być premierem w kolejnej kadencji, równie wyraźnie nie zadeklarowała, że chciałaby jego piątego rządu. Zamiast odpowiedzi „tak” lub „nie” postawiła nacisk na konieczność głębokich reform.

To kolejny sygnał, że Polska 2050 próbuje podkreślać swoją odrębność w ramach koalicji rządzącej. W tej samej rozmowie Pełczyńska-Nałęcz wielokrotnie przekonywała, że jej ugrupowanie walczy o rozwiązania, które jak twierdzi, napotykają opór koalicjantów.

Polska 2050 stawia na własną tożsamość

W trakcie wywiadu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreślała również, że Polska 2050 nie zamierza rezygnować z własnego programu tylko dlatego, że współtworzy rząd. – Koalicja jak sama nazwa wskazuje, to jest zestaw różnych partii. Jak dodała: – Nie wiem dlaczego fakt, że walczymy o dobre rozwiązania dla ludzi uznawany jest za nielojalność.

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