Morawiecki nie idzie na spotkanie PiS. „Jestem na innym spotkaniu”

Mateusz Morawiecki opuści kluczowe posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, zamiast tego zbierając członków swojego stowarzyszenia Rozwój Plus.

Były premier planuje dyskusje o przyszłości parlamentarnej swojego środowiska, jednocześnie prowadząc rozmowy z nowymi politykami.

Odkryj, co kryje się za tą decyzją i czy Morawiecki faktycznie buduje niezależną siłę, która może zmienić układ na prawicy.

Mateusz Morawiecki poinformował, że nie weźmie udziału w posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie władz partii ma odbyć się we wtorek, jednak były premier ma w tym czasie inne plany.

– W tym czasie jestem na innym spotkaniu – przekazał Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Tego samego dnia o godz. 20 ma odbyć się zebranie członków stowarzyszenia Rozwój Plus. Organizacja skupiona wokół byłego premiera znalazła się ostatnio w centrum politycznych spekulacji dotyczących jego dalszych planów.

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Morawiecki spotka się z członkami Rozwoju Plus

Były szef rządu zapowiedział, że podczas wieczornego spotkania mają zostać omówione kolejne działania stowarzyszenia. Jednym z tematów będzie także ewentualna przyszłość parlamentarna środowiska skupionego wokół Morawieckiego.

Dziennikarze zapytali go, czy potencjalny klub parlamentarny związany z Rozwojem Plus chciałby mieć własnego przedstawiciela w Prezydium Sejmu.

– Dziś wieczorem się spotykamy m.in. po to, by to przedyskutować. Chciałbym wprowadzić więcej demokracji do życia partyjnego i będziemy o tym kolektywnie decydować – wyjaśnił.

Morawiecki przekazał również, że trwają rozmowy z kilkoma politykami, którzy mogliby dołączyć do stowarzyszenia. Jak zaznaczył, nie wszystkie prowadzi osobiście.

Odejścia z otoczenia byłego premiera

Były premier został także zapytany o rezygnację Daniela Obajtka i posła Grzegorza Lorka z Rozwoju Plus. Nie chciał jednak oceniać ich decyzji w kategoriach osobistego rozczarowania.

– W polityce słowo "jest mi przykro", "nie jest mi przykro" to nie jest właściwa ocena emocji człowieka, ja je oczywiście szanuję – powiedział.

Mimo dwóch rezygnacji Morawiecki zapewnił, że prowadzone są rozmowy z kolejnymi osobami zainteresowanymi współpracą ze stowarzyszeniem.

Morawiecki popiera Ociepę

Podczas konferencji pojawił się również temat Marcina Ociepy, wymienianego jako kandydat PiS na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Morawiecki otwarcie zadeklarował poparcie dla polityka.

– Czuję się ojcem chrzestnym kandydatury Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu (...). Marcin, trzymaj się, będziemy głosować za tobą – stwierdził.

Poniżej galeria zdjęć: Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego

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