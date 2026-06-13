Dyrektor biura Konfederacji Korony Polskiej, Piotr Heszen, uczestniczył w obchodach Dnia Rosji w rosyjskiej ambasadzie, a jego wizyta była uzgodniona z Grzegorzem Braunem.

Heszen wyraził nadzieję na normalizację stosunków polsko-rosyjskich, jednocześnie krytykując Polskę za "nadmierne zwrócenie się w stronę Zachodu".

Konfederacja Korony Polskiej deklaruje bezstronność wobec wojny w Ukrainie, a Heszen obwinił "globalistów" za zablokowanie rozmów pokojowych w 2022 roku.

Wizyta w ambasadzie Rosji na polecenie Grzegorza Brauna

W czwartek w rosyjskiej ambasadzie w Warszawie pojawił się gość, którego obecność wywołała skandal. Był nim Piotr Heszen, dyrektor biura koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej, czyli partii, której prezesem jest Grzegorz Braun. Okazją do wizyty były obchody Dnia Rosji, a o wszystkim poinformował sam zainteresowany w swoich mediach społecznościowych. Sprawa jest o tyle ciekawa, że Heszen nie działał na własną rękę. W rozmowie z portalem Interia wprost przyznał, że jego udział w uroczystości był konsultowany z przełożonym.

Dyrektor biura poselskiego Grzegorza Brauna z Konfederacji, Piotr Heszen, potwierdził w rozmowie z Interią, że jego wizyta w ambasadzie Rosji była uzgodniona i rekomendowana przez Brauna. Co więcej, jego zdaniem w partii nie wywołało to żadnych negatywnych emocji. Jak stwierdził, nie było „nadzwyczajnych reakcji”, a od niektórych kolegów otrzymał nawet gratulacje za treść wpisu, który opublikował po spotkaniu. Uznali go za „bardzo wyważony”.

Piotr Heszen o normalizacji stosunków z Rosją

Co dokładnie Piotr Heszen napisał po spotkaniu z nowym ambasadorem Rosji Gieorgijem Michno? W swoim oświadczeniu nie gryzł się w język. Wyraził w nim nadzieję na unormowanie relacji z Moskwą, krytykując jednocześnie obecny kurs polskiej polityki zagranicznej. W jego ocenie Polska jest nadmiernie zwrócona w stronę państw Zachodu. Heszen przekonywał, że jego gest służy nie tylko Polakom, ale w ostateczności również Ukraińcom.

W swoim oświadczeniu Piotr Heszen wyraził nadzieję na normalizację stosunków polsko-rosyjskich i zapewnił o bezstronności Konfederacji Korony Polskiej względem wojny w Ukrainie. Jego zdaniem Ukraina znalazła się w ciężkiej sytuacji przez działania „międzynarodówki globalistycznej”, a jako przykład podał zablokowanie rozmów pokojowych w 2022 roku przez ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona. Swoją wizytę w ambasadzie nazwał „symboliczną deklaracją dobrosąsiedzką”, która ma wypełniać lukę, jaką pozostawiają oficjalne instytucje państwa polskiego.

Źródło: X; Interia

Z okazji Dnia Rosji byłem na przyjęciu na zaproszenie Jego Ekscelencji Gieorgrija Michno @rusemb_pl i choć w protokole nie były przewidziane przemówienia gości, przygotowałem deklarację politycznych stosunków z Rosją, którą poniżej zamieszczam. @GrzegorzBraun_ @KoronyPolskiej… pic.twitter.com/xGi81VaH4V— Piotr Heszen (@PiotrHeszen) June 11, 2026