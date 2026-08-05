Fatalna wiadomość dla Kaczyńskiego! Klamka zapadła

PiS ostatecznie nie otrzyma subwencji budżetowej, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jej skargę kasacyjną, co potwierdził minister finansów Andrzej Domański.

Podstawą do wstrzymania subwencji było odrzucenie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r., z powodu stwierdzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu 3,6 mln zł na kampanię.

Decyzja NSA podtrzymuje wcześniejsze rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które stwierdziło, że minister finansów działał zgodnie z prawem, opierając się na decyzji PKW o pomniejszeniu subwencji.

Oficjalne doniesienia o oddaleniu kasacji przez Naczelny Sąd Administracyjny ukazały się w środę. Rozstrzygnięcie NSA dotyczyło wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z czerwca ubiegłego roku. Wówczas WSA, rozpatrując zażalenie złożone przez PiS, orzekł, że minister finansów, nie wypłacając dotacji partii, "nie dopuszcza się bezczynności, jeśli jego działania opierają się na postanowieniu Państwowej Komisji Wyborczej pomniejszającej subwencję z powodu odrzucenia sprawozdania wyborczego, nawet w przypadku późniejszego nieskutecznego postanowienia Sądu Najwyższego". Oznacza to, że minister działał zgodnie z prawem, opierając się na decyzji PKW. Informację o podtrzymaniu niekorzystnego dla PiS wyroku skomentował minister finansów Andrzej Domański.

- Miażdżący dla PiS wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji podtrzymany! Kasacja oddalona. Żadnych wątpliwości. Kolejne PiS-owskie kłamstwo obnażone - napisał na Twitterze.

Geneza Sprawy

Sprawa subwencji dla PiS sięga sierpnia 2023 roku. Wówczas Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe partii dotyczące wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Komisja wskazała na nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię wyborczą, których łączna kwota wynosiła 3,6 miliona złotych.

W rezultacie decyzji PKW, Ministerstwo Finansów zredukowało wypłaty dotacji za wybory oraz subwencji na rok 2024 dla PiS. Partia złożyła skargę na to rozstrzygnięcie, którą Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego przyjęła. Ostatecznie jednak, oddalenie kasacji przez NSA potwierdza zasadność wcześniejszych działań Ministerstwa Finansów.

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Risercz 05.08.2026