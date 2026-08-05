Trwają wielkie przygotowania pod Pałacem Prezydenckim! Tak będzie wyglądać świętowanie rocznicy zaprzysiężenia

Prezydent RP Karol Nawrocki podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury podczas okolicznościowego wydarzenia, które odbędzie się 6 sierpnia 2026 roku na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 17:30 i obejmie debatę publicystów, program artystyczny, a następnie główne wystąpienie Prezydenta.

Wydarzenie jest otwarte dla publiczności i ma charakter bezprecedensowy, gdyż, jak zaznaczył szef Gabinetu Prezydenta, nigdy wcześniej taka uroczystość nie miała miejsca na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker pokazał, jak wyglądają przygotowania do uroczystej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Przed Pałacem Prezydenckim ustawiono male trybuny dla publiczności, na budynku zaś wywieszono biało-czerwoną flagę.

- Szykujemy się na jutrzejsze wydarzenie. Rocznica zaprzysiężenia Prezydenta Karola Nawrockiego. Zapraszamy 6 sierpnia (czwartek) na godz. 17:00 przed Pałac Prezydencki. W planie m.in. wystąpienie Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Start godz. 17:30 - napisał na Twitterze.

Program rocznicy

Paweł Szefernaker przedstawił szczegóły przebiegu uroczystości podczas wtorkowego briefingu prasowego. Zgodnie z jego zapowiedzią, program rozpocznie się od debaty publicystów, skoncentrowanej na tematyce rocznicy objęcia urzędu. Następnie przewidziano krótki program artystyczny, który poprzedzi główne wystąpienie Prezydenta Karola Nawrockiego.

Wydarzenie to ma mieć charakter precedensowy, gdyż, jak zaznaczył Paweł Szefernaker, "jeszcze nigdy takie wydarzenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego nie miało miejsca". Minister odniósł się również do wydarzeń sprzed roku, przypominając o masowym udziale obywateli w uroczystościach zaprzysiężenia Prezydenta, które odbyły się 1 czerwca.

- Przed rokiem do Warszawy przyjechały dziesiątki tysięcy osób, aby uczestniczyć w uroczystościach zaprzysiężenia Prezydenta RP, a miliony obserwowały te wydarzenia za pośrednictwem mediów – wskazał, dodając, że było to "uwieńczenie wyboru, którego Polacy dokonali 1 czerwca".

Oficjalne zaproszenie

Paweł Szefernaker skierował do obywateli otwarte zaproszenie do udziału w wydarzeniu.

- Zapraszamy wszystkich przed Pałac Prezydencki. Bądźmy razem z Prezydentem Karolem Nawrockim! - powiedział podczas briefingu. Zachętę ponowił również w kontekście tegorocznych obchodów. - Bądźmy razem także w tym roku, zapraszamy Polaków - oznajmił.

Dodatkowo, minister zamieścił apel na swoim koncie na platformie Twitter.

- Rok temu wspólnie zapisaliśmy ważny rozdział w najnowszej historii Polski. Spotkajmy się ponownie 6 sierpnia o godz. 17:30 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Bądźmy razem w pierwszą rocznicę objęcia urzędu przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego! - napisał w kolejnym poście.

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