Łukasz Gibała kandydatem na prezydenta Krakowa. To już czwarta próba!

Łukasz Gibała startuje po raz czwarty w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, a jego kampania rozpocznie się oficjalnie w piątek.

Wybory odbędą się 27 września i są konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Łukasz Gibała, założyciel stowarzyszenia "Kraków dla Mieszkańców", ma już doświadczenie w ubieganiu się o ten urząd, przegrywając w drugiej turze w 2024 roku i zajmując trzecie miejsca w 2014 i 2018 roku.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Ich konieczność wynika z majowego referendum, w którym mieszkańcy miasta zdecydowali o odwołaniu z urzędu dotychczasowego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

W środę, biuro prasowe Łukasza Gibały, reprezentowane przez Renatę Ropską, potwierdziło agencji PAP jego udział w nadchodzących wyborach. Radny miejski i założyciel stowarzyszenia "Kraków dla Mieszkańców" po raz czwarty stanie do walki o fotel prezydenta miasta.

– Rozpoczęliśmy proces rejestracji komitetu: KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców – poinformowała Ropska, zapowiadając jednocześnie, że oficjalne rozpoczęcie kampanii nastąpi w piątek po południu, podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

Historia Łukasza Gibały

Dla Łukasza Gibały będzie to czwarta próba zdobycia fotela prezydenta Krakowa. W poprzednich elekcjach trzykrotnie ubiegał się o to stanowisko. W 2024 roku dotarł do drugiej tury, gdzie ostatecznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim. W latach 2014 i 2018 zajmował trzecie miejsca, co uniemożliwiło mu przejście do kolejnego etapu głosowania.

Gibała jest założycielem stowarzyszenia oraz klubu radnych miejskich pod nazwą "Kraków dla Mieszkańców". W przeszłości był związany z Ruchem Palikota oraz Platformą Obywatelską, pełniąc funkcję posła przez dwie kadencje. Posiada wykształcenie filozoficzne, uzyskane na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił doktorat z nauk humanistycznych i przez kilka lat pracował jako naukowiec. Jest również aktywnym przedsiębiorcą.

Inni kandydaci

Do tej pory chęć ubiegania się o urząd prezydenta Krakowa zgłosiło szereg innych postaci. Wśród nich znaleźli się: Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Dwernicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwoławczego), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom), Marianna Schreiber (osobowość medialna), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski) oraz były radny Krakowa Łukasz Wantuch.

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