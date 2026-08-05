Sikorski zobaczył skutki ataku Rosji. Napisał tylko dwa słowa

- Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów i obwód kijowski, ponownie celując w cywilów i powodując liczne ofiary.
- W wyniku krwawego ostrzału zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne, co wywołało natychmiastową i dosadną reakcję szefa polskiej dyplomacji.
- Poznaj pełen komentarz Radosława Sikorskiego i mocny apel polskiego MSZ, który wzywa świat do niezgody na rosyjski terror.
Rosja zaatakowała Kijów. Dziesiątki ofiarW nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski. Według najnowszych informacji przekazanych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.
Rosyjskie wojsko użyło 28 rakiet oraz 115 dronów uderzeniowych. Ukraińska obrona zestrzeliła lub unieszkodliwiła 98 bezzałogowców. Żadnej z rakiet nie udało się przechwycić.
Celem uderzeń były przede wszystkim obiekty cywilne. Uszkodzone zostały m.in. magazyny przedsiębiorstw, centra logistyczne, infrastruktura miejska i kolejowa oraz budynki w kilku dzielnicach ukraińskiej stolicy.
Sikorski skomentował atak. „Ruski mir”Na tragiczne doniesienia z Ukrainy zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji udostępnił wpis ukraińskiego ministra Andrija Sybihy, który pokazał skutki rosyjskiego ostrzału.
„Ruski mir” – skomentował krótko Radosław Sikorski.
Rzecznik MSZ: ludzie czekali na pociąg
Znacznie obszerniejszy wpis opublikował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Zwrócił uwagę, że w rosyjskim ataku ginęli zwykli mieszkańcy.
„Dziś w nocy kolejny atak na cywilne cele w Ukrainie - zginęli m.in. ludzie czekający na pociąg” – napisał na X.
Wewiór nawiązał także do nagrania z Chersonia, na którym rosyjski dron miał śledzić uciekającego sprzedawcę warzyw. Rzecznik MSZ określił takie działania mianem „dronowego safari”.
„Świat nie może się przyzwyczajać”
Przedstawiciel polskiego resortu dyplomacji przywołał również jedną z historii z początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.
„Przypomnę 2022 r., gdy pod Kijowem Rosjanie zabili kobietę, a do jej ciała przywiązali żywe dziecko, a między nimi umieścili minę, by zabić ratowników” – napisał Wewiór.
Na zakończenie zaapelował o zdecydowaną reakcję społeczności międzynarodowej.
„Świat nie może się przyzwyczajać do tego terroru” – podsumował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Akcje ratunkowe i usuwanie skutków nocnego ostrzału trwały od rana. Ukraińskie służby przeszukiwały zniszczone obiekty i gasiły pożary wywołane przez rosyjskie pociski i drony.
Poniżej garia zdjęć: Sikorski ostro do Macierewicza w Sejmie