Sikorski zobaczył skutki ataku Rosji. Napisał tylko dwa słowa

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-05 14:14

Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów i obwód kijowski. Zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Radosław Sikorski odpowiedział krótkim, dosadnym komentarzem. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zaapelował, by świat nie przyzwyczajał się do rosyjskiego terroru.

Minister Radosław Sikorski z profilu. O jego reakcji na rosyjski atak na Kijów przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Alexandros Michailidis/ Shutterstock
  • Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów i obwód kijowski, ponownie celując w cywilów i powodując liczne ofiary.
  • W wyniku krwawego ostrzału zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne, co wywołało natychmiastową i dosadną reakcję szefa polskiej dyplomacji.
  • Poznaj pełen komentarz Radosława Sikorskiego i mocny apel polskiego MSZ, który wzywa świat do niezgody na rosyjski terror.

Rosja zaatakowała Kijów. Dziesiątki ofiarW nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski. Według najnowszych informacji przekazanych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne.

Rosyjskie wojsko użyło 28 rakiet oraz 115 dronów uderzeniowych. Ukraińska obrona zestrzeliła lub unieszkodliwiła 98 bezzałogowców. Żadnej z rakiet nie udało się przechwycić.

Celem uderzeń były przede wszystkim obiekty cywilne. Uszkodzone zostały m.in. magazyny przedsiębiorstw, centra logistyczne, infrastruktura miejska i kolejowa oraz budynki w kilku dzielnicach ukraińskiej stolicy.

Sikorski skomentował atak. „Ruski mir”Na tragiczne doniesienia z Ukrainy zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji udostępnił wpis ukraińskiego ministra Andrija Sybihy, który pokazał skutki rosyjskiego ostrzału.

„Ruski mir” – skomentował krótko Radosław Sikorski.

Rzecznik MSZ: ludzie czekali na pociąg

Znacznie obszerniejszy wpis opublikował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Zwrócił uwagę, że w rosyjskim ataku ginęli zwykli mieszkańcy.

„Dziś w nocy kolejny atak na cywilne cele w Ukrainie - zginęli m.in. ludzie czekający na pociąg” – napisał na X.

Wewiór nawiązał także do nagrania z Chersonia, na którym rosyjski dron miał śledzić uciekającego sprzedawcę warzyw. Rzecznik MSZ określił takie działania mianem „dronowego safari”.

„Świat nie może się przyzwyczajać”

Przedstawiciel polskiego resortu dyplomacji przywołał również jedną z historii z początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

„Przypomnę 2022 r., gdy pod Kijowem Rosjanie zabili kobietę, a do jej ciała przywiązali żywe dziecko, a między nimi umieścili minę, by zabić ratowników” – napisał Wewiór.

Na zakończenie zaapelował o zdecydowaną reakcję społeczności międzynarodowej.

„Świat nie może się przyzwyczajać do tego terroru” – podsumował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Akcje ratunkowe i usuwanie skutków nocnego ostrzału trwały od rana. Ukraińskie służby przeszukiwały zniszczone obiekty i gasiły pożary wywołane przez rosyjskie pociski i drony.

Poniżej garia zdjęć: Sikorski ostro do Macierewicza w Sejmie

Polityka SE Google News
Radosław Sikorski, Antoni Macierewicz
Galeria zdjęć 21
ALERTY RZĄDOWEGO CENTRUM BLAMAŻU. PIS LIŻE RANY. W CO GRA MORAWIECKI?
Sonda
Jak oceniasz słowa Radosława Sikorskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOSŁAW SIKORSKI