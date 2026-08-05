Michał Kamiński o Morozowskim: Nie dociera do mnie, że Andrzeja nie ma już z nami

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-08-05 11:41

Popularny i lubiany dziennikarz polityczny Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia 2026 r. po walce z chorobą nowotworową. O swojej przyjaźni z publicystą opowiedział nam poseł PSL Michał Kamiński. - Rzadko nie wiem, co mówić, a teraz tak jest. Będzie mi go bardzo brakowało – powiedział wicemarszałek Senatu „Super Expressowi”.

Michał Kamiński. Na wstawce Andrzej Morozowski. O wspomnieniach polityka po śmierci dziennikarza przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Zieliński / Super Express; Rafał Guz/ PAP

Polityk o śmierci dziennikarza

Michał Kamiński w poruszających słowach wspomina swojego przyjaciela – Wolałem nie wierzyć, że to śmiertelna choroba. Bałem się do Andrzeja dzwonić, bo nie wiedziałem, jak się będzie czuł – mówi nam Kamiński. – W tym roku w maju minęło 30 lat od naszych pierwszych wspólnych wakacji w 1996 r. na Majorce. Jeden z moich pierwszych występów w telewizji to było u Andrzeja w programie „Krótkie spięcia'”w telewizji publicznej w roku chyba 1994. Ja rzadko nie wiem, co mówić, a teraz tak jest – wyznał wicemarszałek Senatu. – Będzie mi go bardzo brakowało. Nie dociera do mnie to, że Andrzeja nie ma już z nami” – dodał wstrząśnięty polityk.

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O śmierci cenionego publicysty i dziennikarza poinformowała stacja TVN24, z którą Andrzej Morozowski był związany przez wiele lat, podobnie jak wcześniej z Radiem Zet. W trakcie swojej bogatej kariery był wielokrotnie doceniany przez środowisko medialne — zdobył m.in. Wiktora (2005), nagrodę Grand Press (2006), Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego (2006), MediaTora w kategorii NawigaTOR (2007) oraz dwie Telekamery (2007, 2008).

"Był dziennikarzem na wskroś przyzwoitym"

Andrzej Morozowski był wybitnym fachowcem, który budował polskie dziennikarstwo informacyjne od podstaw. Ceniło go wielu polityków, w tym premier Donald Tusk, który po śmierci dziennikarza zamieścił wpis w serwisie X.  - "Andrzej Morozowski był (bardzo smutny ten czas przeszły) dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało, Andrzeju" — czytamy w jego wpisie.

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MICHAŁ KAMIŃSKI