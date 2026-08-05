Siemoniak wystawił Nawrockiemu ocenę. Tylko 2 lub 3 na 10: "Nisko oceniam"

Tomasz Siemoniak bezlitośnie podsumował pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, zarzucając mu brak wizji i paraliżowanie państwa.

Polityk wskazał na rekordową liczbę wet i blokowanie nominacji, które prowadzą do ciągłego sporu z rządem.

Sprawdź, jaką ocenę Siemoniak wystawił prezydentowi i jakie konkretne działania doprowadziły do tak niskiego wyniku.

Siemoniak podsumował rok prezydentury Nawrockiego

Tomasz Siemoniak został zapytany w Radiu Zet o ocenę pierwszego roku urzędowania Karola Nawrockiego. W rozmowie z Beatą Lubecką nie ukrywał, że jego zdaniem bilans prezydentury wypada słabo.

Polityk zwrócił uwagę przede wszystkim na napięte relacje Pałacu Prezydenckiego z rządem, prezydenckie weta oraz spory wokół nominacji.

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– Nisko tę prezydenturę [Karola Nawrockiego] oceniam. Oczywiście nie głosowałem na prezydenta Nawrockiego, więc mój poziom oczekiwań tutaj nie był wysoki. Widzę w tym sporo takich działań, które prowadzą do paraliżu państwa, te weta rekordowe, blokowanie różnych nominacji, ciągła wojna z rządem i też kompletnie nie widzę żadnej wizji tej prezydentury. Parokrotnie prezydent próbował, tam 3 maja, zmiany konstytucyjne, szybko to porzuca, więc nie wiemy jaka jest jego wizja Polski, poza tym może, że chciałby, żeby w 2027 roku prawica wygrała wybory. Ten pierwszy rok słaby, oceniłbym nisko, myślę że to jakieś 2/3 w skali od 1 do 10 – stwierdził Tomasz Siemoniak w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.

„Działania prowadzące do paraliżu państwa”

Zdaniem Siemoniaka prezydent koncentruje się przede wszystkim na konflikcie z rządem. Polityk ocenił, że część decyzji Karola Nawrockiego utrudnia funkcjonowanie instytucji państwowych.

Krytycznie odniósł się również do propozycji zmian konstytucyjnych. Według Siemoniaka prezydent sygnalizował takie plany, ale nie przedstawił spójnego pomysłu na ich realizację.

Siemoniak wystawił Nawrockiemu ocenę 2 lub 3

W podsumowaniu polityk przyznał, że pierwszy rok prezydentury ocenia na zaledwie 2 lub 3 punkty w dziesięciostopniowej skali.

Jego zdaniem nie wiadomo, jaki długofalowy kierunek Karol Nawrocki chce nadać swojej prezydenturze. Siemoniak stwierdził, że jedynym wyraźnym celem może być wsparcie prawicy przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Poniżej galeria zdjęć: Tomasz Siemoniak, gen. Waldemar Skrzypczak

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