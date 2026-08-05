Tusk z „gorącą prośbą” do pracodawców. Chodzi o zdrowie i życie

Tusk nagrał apel w sprawie upałów

Donald Tusk zwrócił się do Polaków w związku z bardzo wysokimi temperaturami. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zaapelował przede wszystkim do pracodawców, by zadbali o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Premier rozpoczął od własnego doświadczenia. Jak relacjonował, wyszedł rano pobiegać, ale nawet o tej porze wysiłek był wyjątkowo trudny.

– Biegłem o 7:00, było 25°, najwyżej słońce za chmurką, a i tak ledwo żyję. To było właściwie truchtanie, nie bieg, a to było 50 minut – powiedział Donald Tusk.

Następnie zwrócił uwagę na osoby, które muszą spędzić wiele godzin w wysokiej temperaturze.

– Wyobraźcie sobie 8 godzin pracy w upale, który może osiągnąć dzisiaj w całej Polsce blisko 40 stopni – dodał.

Apel do pracodawców. „Zadbajcie o swoich pracowników”

Szef rządu zaapelował, by w czasie największego upału nie traktować zasad bezpieczeństwa jako zbędnego kosztu.

– Stąd mój gorący (...) apel do pracodawców przede wszystkim, żebyście zadbali o swoich pracowników, współpracowników i o siebie – powiedział.

Tusk wskazał kilka prostych rozwiązań, które mogą poprawić warunki pracy. Wymienił klimatyzację, dostęp do zimnej wody, wiatraki, kurtyny wodne i zasłanianie okien.

– Jak macie klimę, nie oszczędzajcie jej dzisiaj – apelował premier. – Każdy powinien mieć dostęp do zimnej wody – podkreślił.

Praca zdalna albo dodatkowe przerwy

Premier zachęcił również do zmiany miejsca lub sposobu wykonywania obowiązków, gdy pozwala na to charakter pracy. Wśród możliwych rozwiązań wskazał pracę zdalną. Gdy nie da się skutecznie obniżyć temperatury, pracownicy powinni mieć możliwość zrobienia dodatkowej przerwy.

– A jak już nie ma innego sposobu, to naprawdę powinniście zrobić przerwę, bo w temperaturze blisko 40 stopni na zewnątrz, tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet ludzkie życie – zaznaczył Donald Tusk.

„Bądźcie ludźmi dla innych i dla siebie”

Na zakończenie premier zaapelował o rozsądek i wzajemną troskę w czasie najgorętszych godzin dnia.

– Bardzo was proszę, w te upalne godziny bądźcie ludźmi dla innych i dla siebie – powiedział.

Nagranie zamieszczone na Facebooku opatrzył tytułem: „Mam do Was GORĄCĄ prośbę”.

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