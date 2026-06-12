Dwa światy prawicy: rycerski boks kontra walki w klatce

W polityce symbole mają ogromne znaczenie. A ten, który zarysował się w ostatnich dniach, może być zapowiedzią końca pewnej epoki. Chodzi o zaproszenie, jakie prezydent Karol Nawrocki otrzymał od Donalda Trumpa na jego urodziny. Nie jest to jednak zwykła impreza, a gala walk MMA organizowana w Waszyngtonie. Postawa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego wobec tego typu wydarzeń jest jednoznacznie krytyczna. Jak sam mówił, ceni sporty walki, ale tylko te, w których wciąż żywa jest „tradycja rycerska”.

„Bokser, który obala na ziemię uderzeniem innego boksera, nie rzuca się na niego i nie bije go dalej, bo to jest właśnie ta tradycja. Natomiast tego nie ma w MMA i ja w związku z tym nie poważam, że tak powiem, tego sportu” – tłumaczył prezes Jarosław Kaczyński.

Zdaniem prof. Antoniego Dudka, ta wypowiedź ma wymiar alegoryczny i pokazuje fundamentalną różnicę między dwoma politykami. „To jest właśnie ten powód, dla którego mówiłem (...), że prezes Jarosław Kaczyński powoli kończy swoją karierę polityczną, ponieważ nie tylko nie rozumie reguł albo nie podobają mu się te reguły” – analizował politolog. W jego opinii, prezes PiS jest anachroniczny, a jego narracja polityczna, budowana od lat 90., powoli się wyczerpuje.

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Karol Nawrocki już depcze prezesowi po piętach w sondażach

Symboliczną różnicę widać także w twardych danych. Z niedawnego sondażu Instytutu Badań Polster dla „Super Expressu” wynika, że choć prezes Jarosław Kaczyński wciąż jest postrzegany jako lider prawicy, jego pozycja nie jest już tak niekwestionowana. Wskazało na niego 38 proc. ankietowanych, ale tuż za nim, z bardzo mocnym wynikiem, uplasował się prezydent Karol Nawrocki.

„Z tego sondażu wynika, że liderem na prawicy jest Jarosław Kaczyński. 38 proc. ankietowanych tak twierdzi. Później długo, długo nikt, a na drugim miejscu Karol Nawrocki 19 proc.” – przytaczał dane prof. Antoni Dudek. Jak podkreślił, jeszcze kilkanaście miesięcy temu Karol Nawrocki był postacią znaną głównie osobom interesującym się Instytutem Pamięci Narodowej. Dziś jest realnym kandydatem do przejęcia przywództwa na prawicy, a jego ambicje są coraz wyraźniej widoczne.

Nowa polityka bez zasad. Co czeka polską prawicę?

Zdaniem prof. Antoniego Dudka, kluczowa różnica między politykami sprowadza się do rozumienia współczesnego świata. Prezes Jarosław Kaczyński, z jego przywiązaniem do dawnych zasad, nie odnajduje się w polityce XXI wieku. A ta, jak tłumaczy politolog, jest brutalna i opiera się na prostej regule: zasadą jest brak zasad. I to właśnie doskonale rozumie jego młodszy konkurent.

„I to jest coś, co świetnie rozumie Karol Nawrocki, bo on jest politykiem nie tylko biologicznie młodszym od Kaczyńskiego o dwa pokolenia, ale on przede wszystkim właśnie jest człowiekiem, który nie rozumie żadnych zasad” – stwierdził prof. Antoni Dudek.

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